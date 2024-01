Kim Yoo Jung khoe cơ bụng săn chắc trong ảnh chụp tại Nha Trang

Kim Yoo Jung (1999) nổi tiếng khi đóng phim từ nhỏ. Nữ diễn viên được mệnh danh "em gái quốc dân" nhờ những vai diễn thành công. Khi trưởng thành, Kim Yoo Jung tiếp tục phát triển sự nghiệp với các dự án như Mây họa ánh trăng, My Demon... Ảnh: you_r_love.

Cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.