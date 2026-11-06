Nữ chính phim Việt đang gây bàn tán

Phòng vé Việt đang chứng kiến cuộc đấu giữa hai phim điện ảnh Chị chị em em 3 và Bò sữa bay. Chiếu sớm từ ngày 5/11, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt nhanh chóng nhận phản hồi tích cực từ người xem. Bò sữa bay có màu sắc khá khác lạ ở thị trường điện ảnh Việt vài năm qua. Dự án gây ấn tượng về khâu dựng phim, mỹ thuật, bối cảnh và cách kể sáng tạo, bay bổng. Ngoài ra, màn thể hiện của dàn diễn viên trẻ như Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy, Nguyễn Hùng... cũng cho thấy sự đồng đều, ăn ý.