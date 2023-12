Nữ ca sĩ Trung Quốc gây sốt với thân hình cơ bắp

Sau sự kiện, bức ảnh chụp cơ bắp của Ningning được lan truyền trên mạng xã hội. Có gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu nhưng lại sở hữu thân hình săn chắc, khỏe khoắn, do đó, Ningning gây sốt trên mạng xã hội. Tấm hình của Ningning nhận được 2,8 triệu lượt xem tới chiều 7/12.

Ningning sinh năm 2002, là em út kiêm giọng ca chính trong nhóm nhạc aespa. Cô vừa cùng các thành viên quảng bá sản phẩm mới mang tên Drama và trước đó là ca khúc Spicy với mini album My World.

Công ty quản lý SM Entertainment thông báo mini album thứ 3 của aespa My World bán được gần 1,7 triệu bản trong tuần đầu tiên phát hành trên Hanteo.

