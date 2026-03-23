Nữ ca sĩ mặc đồ ngủ ra sân bay

Nữ ca sĩ Hàn Quốc Hyomin nổi tiếng với phong cách thời trang đa dạng. Mới đây, cô gây chú ý khi mặc đồ ngủ ra sân bay.

Mới đây, tờ Mksports đưa tin nữ ca sĩ Hyomin gây bàn tán với phong cách thời trang sân bay táo bạo. Trên trang cá nhân, Hyomin đăng tải một số hình ảnh và video với chú thích: “Rời khỏi Thành Đô sau nhiều khúc quanh co”.

Hyomin tự chụp ảnh selfie trước gương trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng với những chi tiết ren nổi bật. Phong cách phối đồ độc đáo của cô thu hút sự chú ý. Thành viên nhóm T-ara kết hợp chiếc váy lụa nhìn giống đồ ngủ với áo khoác dáng dài, quần ống suông, boot cao cổ, túi xách trắng và vali bạc.

Phong cách thời trang gây bàn tán của Hyomin. Ảnh: Mksports.

Sau đó, Hyomin cởi bỏ áo khoác ngoài và quay một video selfie táo bạo trên máy bay khi chỉ mặc chiếc váy ngủ.

Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ trước phong cách thời trang của Hyomin. Họ bình luận: “Tôi tưởng đó là đồ lót”, “Đây đúng là phong cách thời trang sân bay huyền thoại”.

Tháng 4/2025, Hyomin kết hôn với một chuyên gia trong ngành tài chính hơn cô 10 tuổi. Nữ ca sĩ và ông xã sống trong căn nhà cao cấp nằm ở Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul. Căn hộ trị giá 10 tỷ won (khoảng 6,64 triệu USD ). Nơi đây được đánh giá là một trong những không gian sống hàng đầu tại Hàn Quốc. Căn hộ có bộ sưu tập nội thất và trang trí xa xỉ.

Chồng Hyomin được biết đến là giám đốc điều hành tại một quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu (PEF). Anh tốt nghiệp khoa Kỹ thuật Công nghiệp của Đại học Quốc gia Seoul.

Sinh năm 1989, Hyomin ra mắt cùng nhóm nhạc T-ara vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của làn sóng Kpop thế hệ thứ 2. Cùng nhóm, cô ghi dấu ấn qua nhiều bản hit đình đám như Lies, TTL (Time to Love), Crazy Because of You, Bo Peep Bo Peep, Roly Poly...

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Hyomin còn thử sức với diễn xuất. Cô từng tham gia các bộ phim truyền hình như My Girlfriend Is a Gumiho và The Thousandth Man.