Nữ ca sĩ Hàn có cơ bụng cuốn hút

Sau đó, nhóm phát hành thêm nhiều album, chẳng hạn To. Day, My Little Society, Unlock My World… Tuy nhiên, sự nghiệp của fromis_9 không thể bứt phá. Nhóm thậm chí bị tẩy chay vì vấn đề gian lận ở cuộc thi Idol School. Năm 2019, nhà sản xuất của chương trình bị điều tra vì hành vi thao túng phiếu bầu.