Nữ ca sĩ bị rao bán ảnh khỏa thân gây phẫn nộ

Ngày 17/4, Maeil Business đưa tin hãng thu âm New Century Records gây tranh cãi khi phát hành đĩa CD kèm theo một bộ ảnh khỏa thân của cố ca sĩ Aki Yashiro. Bà qua đời vào cuối năm 2023. Chuyên gia pháp lý cho rằng đây là hành động trả thù bất hợp pháp.

Trên trang web, hãng thu âm thông báo đĩa CD gồm 10 ca khúc, dự kiến phát hành vào ngày 21/4. Đại diện hãng thu âm cho biết những bức ảnh được chụp lại khi Aki Yashiro ở tuổi 20.

Theo Mainichi, Thống đốc Takashi Kimura của tỉnh Kumamoto lên tiếng chỉ trích sự việc: "Điều đó là không thể chấp nhận được. Cần phải hủy bỏ việc phát hành".

"Không nên lan truyền thông tin này vì dễ gây tò mò, dẫn đến tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp đang lên kế hoạch phát hành đĩa CD", Thống đốc Takashi Kimura nói thêm.

Trước làn sóng phẫn nộ, hãng thu âm tuyên bố sẽ không hủy bỏ việc phát hành đĩa CD. Trong khi đó, một số đơn vị phân phối đã ngừng nhận đặt hàng và xóa bỏ sản phẩm khỏi hệ thống.

Theo Sponizia Nex, chủ tịch Makoto Ono, đại diện công ty quản lý của Aki Yashiro cho biết ông sẽ tiến hành mọi thủ tục pháp lý, bất kể dân sự hay hình sự nhằm vào hãng thu âm.

Aki Yashiro, sinh năm 1950, là một trong những biểu tượng của dòng nhạc enka tại Nhật Bản. Xuyên suốt sự nghiệp kéo dài 52 năm, bà được mệnh danh là nữ hoàng nhạc enka. Sau thời gian chống chọi với bệnh phổi kẽ và viêm da cơ kháng, Aki Yashiro qua đời vào tháng 12/2023.

