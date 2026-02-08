Nữ bị can phẫu thuật thẩm mỹ để trốn truy nã vẫn không thoát

Bị truy nã, Hồ Thị Mỹ Loan liên tục lẩn trốn qua nhiều nơi và phẫu thuật thẩm mỹ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhưng vẫn sa lưới.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ Hồ Thị Mỹ Loan (35 tuổi, ở xã Phong Hiệp, Cà Mau) là bị can bị truy nã, khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Long.

Theo điều tra ban đầu, thông qua bạn trai, Loan quen biết vợ chồng anh N.V.Đ. Loan tự giới thiệu mình kinh doanh bất động sản, đã ly dị, có ôtô và một thửa đất để tạo lòng tin.

Loan thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC.

Sau đó, Loan lên mạng xã hội mua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đứng tên mình, nhiều lần đưa anh Đ. đi xem các công trình đang xây dựng để củng cố sự tin tưởng.

Từ tháng 10-11/2021, Loan nhiều lần đưa thông tin gian dối để vợ chồng anh Đ. cho mượn tổng cộng khoảng 300 triệu đồng rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Ngày 31/3/2022, khi các bên đi công chứng lập hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng thửa đất để trừ nợ, công chứng viên phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Loan là giả và trình báo công an.

Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, Loan bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã đối tượng Loan trên phạm vi toàn quốc.

Trong thời gian trốn truy nã, Loan di chuyển qua nhiều địa phương và có thời gian đến các tỉnh phía bắc lẩn trốn. Đáng chú ý, Loan còn phẫu thuật thẩm mỹ nhằm thay đổi diện mạo, tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được tung tích bị can và tổ chức bắt giữ.