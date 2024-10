NSX phản hồi tin các anh tài bỏ tập, bị đạo diễn mắng

Trước thông tin nhiều anh tài bỏ tập concert, bị đạo diễn mắng, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai lên tiếng.

Vài ngày qua, dàn nghệ sĩ nam của Anh trai vượt ngàn chông gai gấp rút tập luyện cho đêm concert. Tối 18/10, một clip ghi lại cảnh đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư mắng dàn anh tài bỏ tập để đi ăn cùng chia sẻ bức xúc từ NSND Tự Long gây chú ý.

Ngay sau đó, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai lên tiếng về thông tin trên.

"Những ngày qua, dàn anh tài cùng đạo diễn, ê-kíp sản xuất âm nhạc đã và đang chạy tốc lực để mang đến sân khấu một đêm concert tuyệt vời nhất cho khán giả. Trong quá trình tập luyện và tổng duyệt cường độ cao trong nhiều ngày, khó tránh khỏi sự mệt mỏi. Hơn hết, trong không gian rộng lớn, việc truyền đạt thông tin có thể chưa trọn vẹn, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Đến tận 1h sáng, các anh tài vẫn đang chạy sân khấu để mọi thứ chỉn chu, trọn vẹn, thăng hoa nhất cho khán giả", phía nhà sản xuất chương trình cho biết.

Trên trang cá nhân vào rạng sáng 19/10, rapper Đinh Tiến Đạt cũng cập nhật một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt.

"Với số lượng nghệ sĩ nhiều như vậy, âm thanh đôi lúc mất tín hiệu nên không ai nghe thấy ai nói gì cả, nhạc đường nhạc, tiếng đường tiếng nên bị lỡ thông tin. Vì vậy, đôi lúc không nắm được chính xác tuyến dàn dựng. May là ai cũng hiểu và động viên nhau", anh chia sẻ.

Các anh tài tập luyện cho đêm concert. Ảnh: NSX.

Tuấn Hưng cũng chia sẻ video hậu trường cùng lời nhắn: "Tập luyện tới giờ này luôn, ai cũng đuối nhưng tinh thần cho ngày mai thì vẫn đầy tràn sự quyết tâm và năng lượng tích cực".

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra vào tối 19/10 tại TP.HCM, quy tụ dàn anh tài tham gia chương trình, nhóm LUNAS và các ca sĩ khách mời. Trong đó, các anh tài sẽ trình diễn 35 tiết mục. Chương trình dự kiến đón 20.000 khán giả.

Cùng thời điểm với concert Anh trai vượt ngàn chông gai là concert thứ hai của Anh trai "say hi". Concert thứ hai này sẽ không có sự tham gia của Negav do rapper này vướng ồn ào.