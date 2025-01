Nottingham Forest thăng hoa với chiến thắng thứ 6 liên tiếp

Rạng sáng 7/1, vòng 20 Premier League chứng kiến HLV Vítor Pereira kỳ vọng Wolves kéo dài chuỗi trận bất bại kể từ khi ông tiếp quản đội bóng từ Gary O’Neil. Tuy nhiên, Forest - với lối chơi phản công sắc bén - nhanh chóng dập tắt tham vọng của đội chủ nhà.

Ngay phút thứ bảy, từ một tình huống phản công hoàn hảo, cựu cầu thủ Wolves, Morgan Gibbs-White, làm im bặt khán đài Molineux bằng pha kiến tạo tinh tế cho Anthony Elanga. Cựu sao Man Utd trả lại bóng đúng nhịp để Gibbs-White dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số cho đội khách trong sự ngỡ ngàng của khán giả chủ nhà.

Không cam chịu, Wolves vùng lên mạnh mẽ với hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến họ không thể tận dụng. Hwang Hee-chan có pha đột phá ấn tượng, nhưng Jørgen Strand Larsen lại bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi không kịp đệm bóng.

Rodrigo Gomes tiếp tục thử vận may với cú vô-lê uy lực, nhưng thủ môn Matz Sels xuất sắc cản phá. Sels thậm chí còn làm nản lòng Strand Larsen khi từ chối cú đánh đầu cận thành của tiền đạo người Na Uy.

Những pha bỏ lỡ đó khiến Wolves phải trả giá ngay trước giờ nghỉ. Callum Hudson-Odoi dẫn bóng vào vòng cấm rồi căng ngang như đặt để Chris Wood dễ dàng ghi bàn thắng thứ 12 trong mùa giải, giúp Forest nắm lợi thế lớn với cách biệt 2-0.

Lịch sử dường như ủng hộ đội khách, khi Forest chưa từng để tuột chiến thắng khi dẫn trước 2-0 sau hiệp một kể từ tháng 9/2022. Ngược lại, Wolves chưa thể lội ngược dòng từ tỷ số này suốt từ tháng 1/2020.

Hiệp hai, Wolves tiếp tục nỗ lực tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng hàng thủ Forest dưới sự chỉ huy chắc chắn của thủ môn Matz Sels và trung vệ Nikola Milenkovic hóa giải mọi pha lên bóng nguy hiểm. Ở phút 60, Elliott Anderson suýt chút định đoạt trận đấu khi cú sút của anh chỉ đi chệch khung thành trong gang tấc.

Forest kiểm soát thế trận hoàn hảo trong những phút còn lại và gia tăng cách biệt ở phút bù giờ. Bộ đôi James Ward-Prowse và Taiwo Awoniyi phối hợp nhịp nhàng, để tiền đạo người Nigeria dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, khép lại chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội khách.

Với chiến thắng này, Nottingham Forest đạt 40 điểm, ngang bằng với Arsenal ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nhưng xếp sau do kém hiệu số. Ngược lại, Wolves đối mặt nguy cơ xuống hạng khi chỉ xếp trên nhóm cầm đèn đỏ nhờ hiệu số phụ, và chuỗi trận đầy thách thức phía trước sẽ là bài toán khó cho HLV Vítor Pereira.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.