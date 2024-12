Ugarte không dở như người ta nghĩ

Với khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời, tầm nhìn xa rộng và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, tiền vệ người Uruguay chứng minh mình là một trong những cầu thủ xuất sắc trên sân. Trung bình mỗi trận, Ugarte thực hiện thành công 90% số đường chuyền, giành lại bóng 8 lần và tạo ra 1,5 cơ hội nguy hiểm.

Những con số thống kê này cho thấy Ugarte không chỉ là một lá chắn vững chắc trước khung thành, mà còn là một nhân tố quan trọng trong việc triển khai tấn công.

Cuộc đối đầu với Nottingham Forest, đội bóng từng chơi tại giải Hạng Nhất Anh vào năm 2022, được kỳ vọng là cơ hội để Man United lấy lại phong độ sau thất bại trước Arsenal. Thế nhưng, ngay phút thứ hai, "Quỷ đỏ" bị dội gáo nước lạnh khi để đối thủ mở tỷ số từ một tình huống phòng ngự thiếu tập trung.

Rasmus Hojlund nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với một bàn thắng dễ dàng sau tình huống chớp thời cơ trước khung thành. Tuy nhiên, những vấn đề cố hữu nơi hàng thủ bộc lộ trong hiệp hai. Sai lầm liên tiếp từ thủ môn André Onana và bộ ba trung vệ giúp Forest ghi liền hai bàn, nâng tỷ số lên 3-1.

Dù Bruno Fernandes và Amad Diallo nỗ lực phối hợp để rút ngắn cách biệt xuống còn 3-2, sự thiếu sắc sảo ở khâu dứt điểm và sự lỏng lẻo trong phòng ngự khiến đội chủ nhà không thể lật ngược thế cờ. Sau trận thua Arsenal, Manchester United trắng tay trước Forest, kết quả không thể làm người hâm mộ hài lòng.

Dù vậy, trên một sân khấu đầy thất vọng, Ugarte nổi bật với màn trình diễn đáng khen ngợi. Tiền vệ người Uruguay cho thấy lý do vì sao Manchester United chi tới 42 triệu bảng để mang anh về trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng.

Ugarte thể hiện sự chắc chắn trong cả vai trò cầm bóng lẫn hỗ trợ phòng ngự. Anh là cầu thủ hiếm hoi của Manchester United chơi bóng với sự điềm tĩnh và hiệu quả trong một trận đấu hỗn loạn. Không chỉ dừng lại ở việc giữ nhịp trận đấu, cựu ngôi sao PSG còn cho thấy khả năng sáng tạo ấn tượng.

Một trong những điểm nhấn của anh là đường chuyền xé toang hàng thủ Forest để Garnacho thoát xuống, mở ra cơ hội giúp Hojlund ghi bàn. Phil Bardsley, cựu cầu thủ và chuyên gia bình luận trên MUTV, không tiếc lời ca ngợi khoảnh khắc này:"Đó là một pha xử lý đầy đẳng cấp. Đường chuyền của Ugarte có độ chính xác và lực hoàn hảo. Anh ấy thật sự biết cách tạo ra khác biệt."

Sau trận đấu, dễ nhận thấy hàng tiền vệ là tuyến chơi tốt nhất của Manchester United. Sự kết hợp giữa Ugarte và Kobbie Mainoo mang lại sự cân bằng cần thiết. Bộ đôi này kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu, pressing hiệu quả, hỗ trợ tích cực cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Trong 76 phút thi đấu, Ugarte có 42 đường chuyền chính xác, tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm. 59 lần chạm bóng - trong đó có 4 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, 1 pha rê bóng thành công, 6 tình huống can thiệp phòng ngự và 7/12 lần thắng tranh chấp tay đôi là những thống kê ấn tượng tiếp theo của cầu thủ này, bên cạnh việc giành lại bóng 6 lần và có 1 lần ngăn chặn cú sút nguy hiểm.

Những con số kể trên cho thấy Ugarte giỏi trong việc kiểm soát trận đấu, đóng góp lớn vào mặt trận phòng ngự. Anh thực sự là điểm sáng hiếm hoi trong đội hình "Quỷ đỏ" hiện tại. Sau khởi đầu chệch choạc, cựu ngôi sao PSG dần thích nghi với môi trường bóng đá Anh và đội bóng mới.

Điều đáng tiếc nhất với Manchester United nằm ở hàng thủ. Những sai lầm cá nhân của Onana và bộ ba trung vệ xóa nhòa mọi nỗ lực của tuyến trên. Nếu hàng thủ chơi đúng sức, màn trình diễn của Ugarte và Mainoo hoàn toàn có thể giúp "Quỷ đỏ" rời sân với ba điểm trọn vẹn.

Khi đến Old Trafford, Ugarte mang theo kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, anh phải đối mặt với áp lực không nhỏ khi chơi trong một đội hình thiếu ổn định. Dẫu vậy, tiền vệ người dần chứng minh giá trị của mình bằng những màn trình diễn nhất quán và xuất sắc.

Dù Manchester United trải qua giai đoạn khó khăn, Ugarte vẫn duy trì phong độ ấn tượng. Anh sắm vai lá chắn vững chắc ở trung tuyến, đóng vai trò điều phối lối chơi. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, Ugarte hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Ruben Amorim.

Tuy nhiên, trận thua trước Nottingham Forest trở thành lời cảnh báo về chất lượng đội hình, bài kiểm tra quan trọng cho Amorim trong việc xác định những nhân tố phù hợp. Ugarte và Mainoo mang đến tia sáng hy vọng, nhưng hàng thủ cần sự cải thiện ngay lập tức nếu Manchester United muốn trở lại cuộc đua top đầu.

Mùa giải vẫn còn dài, và với một HLV trẻ như Amorim, những sai lầm là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sự trưởng thành của các tài năng như Ugarte là minh chứng cho thấy đội bóng đang đi đúng hướng ở một số khía cạnh.

Manchester United vẫn loay hoay trong việc tìm lại hình bóng hào hùng năm xưa. Với sự tiến bộ của Ugarte, người hâm mộ có thể hy vọng vào một tuyến giữa ổn định, là nền tảng để xây dựng thành công. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự có ý nghĩa khi những vấn đề ở hàng thủ được giải quyết triệt để.

Sẽ không có con đường dễ dàng nào cho Amorim và các học trò. Nhưng nếu những màn trình diễn như của Ugarte tiếp tục được duy trì, "Quỷ đỏ" có lý do để tin rằng ánh sáng đang chờ họ ở cuối đường hầm.

