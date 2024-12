Ai thay Dan Ashworth tại Manchester United?

Sau thất bại cay đắng 2-3 trước Nottingham Forest, Manchester United tiếp tục đón nhận một tin không vui khác: Giám đốc thể thao Dan Ashworth chính thức rời khỏi câu lạc bộ.

Giám đốc thể thao Dan Ashworth chính thức rời khỏi câu lạc bộ Manchester United chỉ sau 5 tháng.

Ashworth, người gia nhập United vào đầu tháng 7 sau khi rời Newcastle United, được kỳ vọng sẽ xây dựng một mối quan hệ bền vững cùng HLV Ruben Amorim - người mới được bổ nhiệm vào tháng trước. Tuy nhiên, mọi kế hoạch phải tạm gác lại sau khi Ashworth và câu lạc bộ đạt được một thỏa thuận "đồng thuận" chấm dứt hợp đồng.

Theo The Athletic, quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa Ashworth và sếp lớn Omar Berrada chiều 8/12 (giờ Hà Nội). Xuất hiện trong tâm trạng u ám sau trận thua Forest, có lẽ Ashworth đã biết trước rằng thông tin này sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận.

Những ứng viên tiềm năng

Hiện tại, câu hỏi lớn nhất dành cho đồng chủ sở hữu Manchester United, Sir Jim Ratcliffe là tìm kiếm người có thể đảm nhận vai trò quan trọng mà Dan Ashworth để lại. Một số cái tên nổi bật được đưa vào tầm ngắm, khi Manchester United không phải câu lạc bộ duy nhất đang tìm kiếm Giám đốc Thể thao.

Tương lai của Edu Gaspar đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông sau khi ông quyết định chia tay Arsenal. Mặc dù nhiều nguồn tin cho rằng Edu sẽ gia nhập dự án đầy tham vọng của tỷ phú Hy Lạp Evangelos Marinakis, nhưng khả năng ông cập bến Old Trafford vẫn không thể loại trừ hoàn toàn.

Tuy nhiên, với mối quan hệ thân thiết với Marinakis và tầm nhìn lâu dài mà ông đang xây dựng, việc Edu chọn Man United dường như là một kịch bản khó xảy ra.

Edu Gaspar vừa rời Arsenal.

Một cái tên sáng giá khác là Roberto Olabe, người chuẩn bị rời khỏi vai trò Giám đốc Thể thao tại Real Sociedad. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại La Liga, Olabe góp phần giúp Sociedad chiêu mộ những tài năng xuất sắc, điển hình là Alexander Isak.

Olabe không chỉ nằm trong tầm ngắm của Man United mà còn được Arsenal đánh giá cao. Điều này cho thấy hai ông lớn của bóng đá Anh có thể bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt để có được sự phục vụ của vị giám đốc tài năng này.

Một cái tên khác mà United có thể cân nhắc là Luis Campos, Giám đốc Thể thao hiện tại của Paris Saint-Germain. Campos, 60 tuổi, sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải và là một trong những GĐTT được kính nể nhất tại châu Âu.

Dưới thời Campos, PSG thay đổi cách tiếp cận từ việc theo đuổi những ngôi sao như Neymar hay Mbappe sang tập trung vào các tài năng trẻ đầy triển vọng. Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất với Campos có thể là kinh nghiệm làm việc hạn chế tại môi trường bóng đá Anh - một yếu tố quan trọng nếu ông muốn thành công tại Old Trafford.

Roberto Olabe cũng nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Thách thức trước mắt

Việc tìm kiếm người thay thế Dan Ashworth một nhiệm vụ cấp bách và đầy thách thức đối với Manchester United. Trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn từ người hâm mộ, Sir Jim Ratcliffe không chỉ cần một cái tên phù hợp về chuyên môn, mà còn phải đảm bảo người đó có khả năng tái thiết một đội bóng đang trong giai đoạn chông chênh.

Lựa chọn giữa Olabe, Campos hay một cái tên bất ngờ nào khác sẽ là bước đi quan trọng, không chỉ định hình tương lai Manchester United mà còn giúp củng cố niềm tin từ cổ động viên.

Liệu Old Trafford sẽ gọi tên ai? Câu trả lời có thể sẽ đến trong những tuần tới.