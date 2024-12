Giấc mộng đỏ tan vỡ trong cơn thịnh nộ của CĐV Manchester United

Những ngày gần đây, không khí xung quanh Old Trafford đang nóng lên, nhưng không phải bởi thành tích trên sân mà vì sự phẫn nộ của cổ động viên Manchester United. Quyết định tăng giá vé giữa mùa giải của Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu mới của câu lạc bộ, châm ngòi cho những làn sóng phản đối từ người hâm mộ.

Việc tăng giá vé không chỉ là một vấn đề tài chính đơn thuần mà còn là một đòn giáng mạnh vào tinh thần của người hâm mộ. Nhiều gia đình truyền thống đã phải từ bỏ thói quen đi xem bóng đá cùng nhau.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu từ bán vé mà còn làm giảm sự cuồng nhiệt trên các khán đài, khiến Old Trafford trở nên ảm đạm hơn. Các cuộc khảo sát cho thấy, một số lượng lớn CĐV Man Utd đang cân nhắc việc không mua vé mùa trong mùa giải tới.

Manchester United, từng là biểu tượng của sự lôi cuốn và niềm đam mê bóng đá, giờ đây phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Những ngày huy hoàng của sân Old Trafford dường như đã lùi xa. Câu lạc bộ đang chìm trong khoản lỗ ròng lên tới 113,2 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2023, buộc ban lãnh đạo phải đưa ra những quyết định khó khăn.

Một trong số đó là tăng giá vé trận đấu. Giá vé thấp nhất giờ đây là 66 bảng - một con số cao hơn rất nhiều so với mức cũ, vốn là 40 bảng cho người lớn và 25 bảng cho trẻ em hoặc người cao tuổi. Điều này không chỉ làm mất đi những ưu đãi dành cho các thế hệ trẻ và người hâm mộ lớn tuổi, mà còn khiến nhiều gia đình truyền thống cảm thấy bị bỏ rơi.

“Đừng khai thác lòng trung thành”, “66 bảng - Nợ của các người, không phải của chúng tôi”, những khẩu hiệu này xuất hiện trên các biểu ngữ trong trận đấu với Nottingham Forest rạng sáng 8/12. Những cuộc biểu tình do nhóm cổ động viên The 1958 tổ chức đang ngày càng thu hút sự chú ý.

Steve Crompton, đại diện của nhóm, nói: “Họ không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Chúng tôi hiểu câu lạc bộ đang khó khăn, nhưng khoản nợ này không phải của chúng tôi. Quyết định này giống như cắn vào tay người nuôi mình”.

Không chỉ là vấn đề giá vé, người hâm mộ còn lo ngại về tương lai của đội bóng. Sir Alex Ferguson, biểu tượng của câu lạc bộ, sẽ không còn giữ vai trò đại sứ. Hơn 250 nhân viên đã phải ra đi để giảm chi phí.

Điều đáng lo ngại hơn cả là dấu hiệu cho thấy cổ động viên đang quay lưng. Vé trận gặp Nottingham Forest vẫn còn bán ngay trước ngày thi đấu - một điều chưa từng xảy ra tại Old Trafford. Nhiều người tin rằng việc tăng giá vé chỉ là khởi đầu, và giá vé mùa có thể tăng trong tương lai gần.

Ste Thom, một cổ động viên trung thành, lo ngại những đứa trẻ như con gái mình sẽ không còn cơ hội trải nghiệm bóng đá tại Old Trafford: “Con gái tôi rất thích ngày đi xem bóng đá. Nhưng với mức giá này, làm sao các gia đình có thể theo kịp? Đứa trẻ nào sẽ là fan của đội bóng nếu bị loại khỏi sân ngay từ khi còn nhỏ?”.

Sir Jim Ratcliffe thẳng thắn chia sẻ rằng ông muốn tối ưu hóa doanh thu từ những người có khả năng chi trả. Nhưng khi bóng đá ngày càng trở thành “sân chơi của nhà giàu”, sự kết nối giữa câu lạc bộ và cộng đồng có nguy cơ bị phá vỡ.

Bóng đá, hơn cả những con số, là câu chuyện của niềm đam mê và lòng trung thành. Manchester United, với khẩu hiệu “United” (tạm dịch: đoàn kết), có thể đang dần mất đi điều đó. Và nếu không thay đổi, tương lai của Old Trafford có thể là những khán đài vắng lặng, nơi niềm vui bóng đá dần bị thay thế bởi sự lạnh nhạt của thương mại hóa.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.