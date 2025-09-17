Nộp phạt vi phạm giao thông bằng quét mã QR tại chỗ ở TP.HCM

Các lỗi vi phạm có mức phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1 triệu đồng đối với tổ chức, Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Ngày 16/9, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) chính thức triển khai việc thu tiền phạt vi phạm giao thông qua hình thức quét mã QR code.

Sau khi chuyển khoản tiền phạt thành công, người vi phạm sẽ được nhân biên lai thu tiền do CSGT cấp.

Theo đó, với các lỗi vi phạm có mức phạt đến 500.000 đồng đối với cá nhân và 1 triệu đồng đối với tổ chức, không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, CSGT sẽ ra quyết định xử phạt tại chỗ.

Người vi phạm có thể quét mã QR do cán bộ CSGT cung cấp để chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Công an TP.HCM và nhận biên lai điện tử ngay sau khi thanh toán.

Hình thức này được đánh giá nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch và an toàn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công, hiện đại hóa hoạt động của lực lượng CSGT.

CSGT TP.HCM cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng các nền tảng số như VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia, thanh toán điện tử... để phục vụ người dân tốt hơn.