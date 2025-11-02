Nỗi sợ mới của người dân ở Gaza

Sau những vụ không kích xảy ra giữa lệnh ngừng bắn, người dân Gaza cho biết họ không còn hy vọng rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, thay vào đó là nỗi sợ mới: Lệnh ngừng bắn có thể chỉ là khoảng lặng giữa những đợt tấn công khó đoán hơn.

Các cuộc không kích vẫn xảy ra khiến người dân Gaza dần mất niềm tin vào lệnh ngừng bắn. Ảnh: Reuters.

Ông Ameen al-Zein từng vui mừng và tràn đầy hy vọng khi nghe tin thỏa thuận ngừng bắn đã được Israel và lực lượng Hamas thống nhất thông qua.

Trong cuộc phỏng vấn với một tổ chức phi chính phủ, ông kêu gọi người dân quay lại Gaza vì “chiến sự đã chấm dứt”. Nhưng chỉ nửa giờ sau, ông thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel.

“Khi lệnh ngừng bắn được công bố, chồng tôi vui mừng lắm. Ông ấy tin rằng máu sẽ ngừng đổ, rằng người dân từ nay có thể sống yên bình. Nhưng niềm vui đó không kéo dài”, bà Maryam, vợ ông Zein, cho hay.

Theo Bộ Y tế Gaza, 115 người thiệt mạng và 352 người bị thương trong các cuộc không kích do Israel tiến hành tại Gaza trong ngày 28/10, cuộc không kích kéo dài tới sáng 29/10.

The Guardian đưa tin các cuộc không kích xảy ra trong bối cảnh lực lượng Hamas bị cho là phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và tấn công binh sĩ Israel.

Giới truyền thông quốc tế nhận định số lượng người thương vong trong các vụ không kích khiến ngày 28/10 trở thành ngày đẫm máu nhất tại Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10. Đây cũng là ngày chết chóc nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát trong năm 2023.

Trong 3 tuần qua, cả Israel và lực lượng Hamas đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Niềm vui của người dân Gaza khi thỏa thuận ngừng bắn được thông qua giờ chuyển thành nỗi lo sợ rằng lệnh ngừng bắn không phải là hồi kết của cuộc chiến.

Người Gaza sợ rằng rồi đây họ sẽ phải trải qua những xung đột diễn ra bất ngờ và khó đoán hơn, tương lai của họ sẽ càng trở nên bất định hơn.

Anh Hussain Abu Munir, một nam y tá 40 tuổi, luôn lo sợ bất an mỗi ngày đi làm. “Tôi và các đồng nghiệp đi làm trong tâm trạng chẳng biết có trở về nhà được nữa không. Điều tôi sợ nhất không phải là cho bản thân mình, mà là cho các con tôi - những đứa trẻ đang chờ tôi quay về nhà”, anh Munir nói.

Sáng 29/10, khi anh Munir đang ngồi xe buýt đi làm, một cuộc không kích xảy ra, hành khách trên xe hoảng loạn la hét. “May mắn là chúng tôi thoát được. Nhưng không ai dám chắc sau đây, chúng tôi có còn được may mắn như thế và tiếp tục sống sót hay không”, anh Abu Munir kể lại trải nghiệm ám ảnh.

Theo thống kê của tổ chức từ thiện Medical Aid for Palestine, hơn 1.700 nhân viên y tế đã thiệt mạng trong hai năm qua tại Gaza. Dù lệnh ngừng bắn mang đến hy vọng, nhưng cho tới giờ, cuộc sống của người dân ở Gaza vẫn chìm trong hỗn loạn và lo sợ.

Một đứa trẻ mang nồi tới một bếp ăn từ thiện ở Gaza hồi tháng 7 năm nay. Ảnh: Reuters.

Cô giáo dạy tiếng Anh Ikram Nasser (36 tuổi) cho biết những đứa trẻ ở Gaza đang mất dần những thói quen bình thường của tuổi thơ như học tập, vui chơi, thay vào đó các em buộc phải rèn luyện bản năng sinh tồn.

“Tính khí những đứa trẻ trở nên thô ráp, nóng nảy hơn, không phải do lựa chọn, mà vì hoàn cảnh ép buộc. Nhiều đứa trẻ thay vì đến trường đã lựa chọn ở nhà để chờ đón những xe chở lương thực, hàng cứu trợ và nước sinh hoạt”, cô Nasser cho hay.

Những ngày đầu của lệnh ngừng bắn, nhiều lều tạm được dựng lên làm lớp học, học sinh háo hức có mặt từ sáng sớm vì nhớ cảm giác đi học. Nhưng loạt vụ không kích trong tuần qua đã đánh tan hy vọng về một tương lai với hòa bình bền vững.

“Dù đã có thỏa thuận ngừng bắn, người dân chúng tôi vẫn cảm thấy không an toàn. Liên tục xuất hiện thông tin về những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn. Chúng tôi dần đánh mất niềm tin vào thỏa thuận ngừng bắn”, cô Nasser cho hay.