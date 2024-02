Nơi người dân ăn chơi sang chảnh nhưng vẫn sống thọ nhất

Không chỉ được biết đến với các sòng bạc hạng sang, bến du thuyền và giải đua xe F1 Grand Prix nổi tiếng, Monaco còn được ghi nhận là quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Không chỉ có mức sống cao, người dân ở Monaco còn có tuổi thọ cao nhất thế giới. Ảnh: HMS Bridges.

Tuổi thọ trung bình của người dân tại đây là 89,5 tuổi. Tuổi thọ trung bình của nữ giới là 93,5 tuổi, trong khi nam giới là 85,6 tuổi, theo Altoo.

Với số lượng triệu phú và tỷ phú bình quân đầu người cao nhất thế giới, là một trong những công quốc giàu có nhất, đời sống cao cũng phần nào tác động đến tuổi thọ. Tuy nhiên, lý do chính khiến người dân sống lâu đến từ thực đơn dinh dưỡng mang màu sắc Địa Trung Hải.

Do gần biển nên hải sản là thành phần rất quan trọng trong chế độ ăn của họ, cũng như trái cây và rau quả, lấy cảm hứng từ cả ẩm thực Pháp và Ý. Khẩu phần ăn của người dân Monaco chứa nhiều dầu oliu, cà chua tươi, tỏi, oliu đen và cá cơm. Chế độ ăn Địa Trung Hải được xem là một trong những chế độ ăn lành mạnh nhất thế giới, theo Country Reports.

Một số món ăn phổ biến ở nước này có thể kể đến như Fourgasse, một loại bánh mì được trang trí với các loại hạt, bánh kếp đậu xanh Socca hay cá tuyết khô sốt cà chua Stocafi.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe do nhà nước tài trợ của Monaco cũng như mức thu nhập cao đã góp phần tăng tuổi thọ nhờ các dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Đây cũng là quốc gia coi trọng gia đình và tôn giáo, mang đến nhiều phút giây thoải mái.

Do diện tích quốc gia nhỏ, tầm quan trọng của xây dựng cộng đồng được đề cao, do đó người già không bị bỏ rơi khỏi xã hội. Ngay cả khi có những khác biệt văn hóa giữa người dân, Monaco vẫn mang cơ hội để gắn kết. Do đó, người lớn tuổi thường tham gia vào các hoạt động xã hội và quây quần bên nhau.