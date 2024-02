Nhập viện vì ngăn đồng nghiệp đánh nhau sau bữa nhậu tất niên

Người đàn ông 43 tuổi được chuyển đến bệnh viện ở TP.HCM trong tình trạng vành tai bên phải bị cắn đứt gần lìa. Tai nạn xảy ra trong buổi nhậu tất niên công ty.

Bệnh nhân được phẫu thuật tái tạo vành dái tai. Ảnh: BSCC.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, bệnh nhân là nam giới, 43 tuổi, nhập viện ngày 6/2 với một vết thương ở tai phải.

Khai thác bệnh sử ghi nhận tai nạn xảy ra trong buổi nhậu tất niên của công ty, có sử dụng bia rượu. Hai đồng nghiệp của nạn nhân xảy ra bất đồng nên đánh nhau. Anh chạy vào can ngăn bằng cách ôm người có biểu hiện hung hăng hơn. Hậu quả là người này đã cắn vào tai nạn nhân, khiến anh bị đứt gần hết dái tai bên phải.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Tuấn, Phó khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật tái tạo dái tai sau khi nhập viện. Hiện tại, vết thương ổn định, diễn tiến thuận lợi. Dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện vào ngày 9/2 (ngày 30 tháng Chạp).

Bác sĩ Tuấn cho biết đây không phải trường hợp hy hữu. Trước đây, bệnh viện đã điều trị cho nhiều bệnh nhân bị cắn mất mũi, vành tai do bạn nhậu say, không kiểm soát được hành vi. Tai nạn cũng có thể xảy ra khi người có lòng tốt can ngăn đánh nhau nhưng không đúng cách.

Thực tế, việc giữ chặt hai tay của người đang tham gia ẩu đả có thể khiến họ bực bội và dùng miệng cắn lại người đang giữ tay mình. Do đó, theo bác sĩ Tuấn, cách ngăn hai người ẩu đả là cản không để họ "lao" vào nhau, không được ôm một người lại.

"Có trường hợp bị cắn đứt lìa mũi, tai, môi, da và được tái tạo thành công, nhưng cũng có người phải chịu khiếm khuyết, sẹo xấu suốt đời. Vì vậy, người dân khi uống rượu bia nên chừng mực, bảo vệ sức khỏe của mình và tránh gây tai nạn cho người khác”, bác sĩ khuyến cáo.