Nội các Israel phê duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza

Giữa lúc căng thẳng leo thang tại Dải Gaza, Thủ tướng Netanyahu đề xuất kế hoạch chiếm đóng toàn bộ thành phố Gaza và đã được nội các an ninh Israel thông qua.

Một lá cờ Israel bị hư hại ở Gaza, nhìn từ phía biên giới Israel vào ngày 7/8. Ảnh: Reuters.

Nội các an ninh Israel đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chiếm đóng thành phố Gaza - trung tâm hành chính và biểu tượng quan trọng của khu vực phía bắc Dải Gaza, theo trang tin Axios ngày 8/8.

Văn phòng Thủ tướng Israel hiện chưa xác nhận công khai thông tin này, song nếu được thực thi, đây sẽ là bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột vốn đã đẫm máu tại vùng lãnh thổ Palestine.

Phóng viên Barak Ravid của Axios dẫn lời một thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng cho biết: “Nội các Chính trị - An ninh đã thông qua đề xuất của Thủ tướng về việc đánh bại Hamas. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ chuẩn bị tiếp quản thành phố Gaza, đồng thời cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài vùng chiến sự”.

Trang này cũng dẫn nguồn từ một quan chức cấp cao giấu tên tiết lộ rằng mục tiêu của Israel là di tản toàn bộ dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza đến các trại tị nạn trung tâm và khu vực lân cận trước ngày 7/10.

“Lực lượng Hamas còn lại tại thành phố Gaza sẽ bị bao vây, trong khi chiến dịch tấn công trên bộ sẽ đồng thời được triển khai tại đây”, Ravid viết trên nền tảng X.

Trong khi đó, phóng viên của Al Jazeera, đưa tin từ Washington, nhận định: “Động thái chiếm đóng Gaza của Israel đã được ‘báo từ nhiều ngày trước”, nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “gần như đã bật đèn xanh cho mọi kế hoạch mà Thủ tướng Netanyahu muốn thực hiện” khi ông tuyên bố “mọi quyết định là tùy thuộc vào phía Israel”.

Trước đó một ngày, trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ "kiểm soát toàn bộ Dải Gaza", khẳng định mục tiêu là đảm bảo an ninh chứ không nhằm thiết lập chính quyền quân quản tại khu vực này.

“Chúng tôi không có ý định chiếm giữ lâu dài. Chúng tôi muốn thiết lập một vành đai an ninh. Chúng tôi không muốn quản lý Gaza”, ông nói.

Tuyên bố này được đưa ra sau loạt thông tin từ truyền thông Israel trong tuần qua, cho thấy kế hoạch chiếm đóng toàn bộ Dải Gaza đã được lãnh đạo nước này cân nhắc kỹ lưỡng và có thể sớm công bố chính thức.

“Kế hoạch đã được quyết định”, kênh Channel 12 dẫn lời một quan chức cấp cao trong Văn phòng Thủ tướng Netanyahu nói hôm 4/2.