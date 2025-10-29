Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Nỗi ám ảnh' sau mưa của người dân TP.HCM những ngày qua

  • Thứ tư, 29/10/2025 09:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) đang trở thành nỗi ám ảnh những ngày qua bởi tình trạng ngập úng kéo dài gây đảo lộn cuộc sống người dân.

Chiều 28/10, dù lượng mưa không quá lớn, đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) vẫn bị ngập sâu. Nước tràn lên vỉa hè, tràn cả vào khu vực kinh doanh hai bên đường, khiến nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Đường Nguyễn Văn Khối biến thành “biển nước”, phương tiện phải di chuyển chậm để tránh chết máy.

Nước còn tràn sâu vào các con hẻm khiến sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Do hệ thống thoát nước quá tải, tình trạng ngập kéo dài suốt nhiều giờ liền. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ đóng cửa, tiểu thương bất lực nhìn nước dâng cao.

Hộ kinh doanh bất lực nhìn nước dâng cao gây ảnh hưởng đến việc buôn bán.
Con hẻm ngập sâu, người dân phải lội nước khi di chuyển.
Đoạn đường bị ngập sâu khiến người tham gia giao thông mất thăng bằng, té ngã giữa dòng nước.
Xe bị chết máy, người dân chật vật dắt xe qua đoạn bị ngập.
Việc di chuyển qua khu vực ngập úng gặp nhiều khó khăn.
Nước ngập sâu, mỗi khi ô tô chạy qua lại tạo thành sóng lớn, đẩy nước tràn vào nhà dân và hàng quán ven đường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong khoảng thời gian từ 19h ngày 28/10 đến 19h ngày 30/10, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 tới 140 mm, một số nơi có thể vượt trên 140 mm.

Xuất hiện vết nứt dài 10 m giữa đèo D’Ran ở Lâm Đồng

Một vết nứt dài khoảng 10 m vừa xuất hiện giữa đèo D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sau mưa lớn, kèm theo sạt lở đất đá từ ta-luy dương.

6 giờ trước

Đà Nẵng tiếp tục mưa to, lũ đặc biệt lớn trên các sông

Đến ngày 30/10, mưa ở Đà Nẵng mới có xu hướng giảm dần với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

6 giờ trước

Đường thành sông sau mưa lớn, người dân TP.HCM vất vả di chuyển

Chiều 28/10, trận mưa lớn 30 phút khiến nhiều tuyến đường tại phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) ngập nặng, người dân lội nước về nhà.

19 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

