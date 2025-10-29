'Nỗi ám ảnh' sau mưa của người dân TP.HCM những ngày qua

Chiều 28/10, dù lượng mưa không quá lớn, đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) vẫn bị ngập sâu. Nước tràn lên vỉa hè, tràn cả vào khu vực kinh doanh hai bên đường, khiến nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn.
|
Đường Nguyễn Văn Khối biến thành “biển nước”, phương tiện phải di chuyển chậm để tránh chết máy.
Nước còn tràn sâu vào các con hẻm khiến sinh hoạt, đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Do hệ thống thoát nước quá tải, tình trạng ngập kéo dài suốt nhiều giờ liền. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ đóng cửa, tiểu thương bất lực nhìn nước dâng cao.
|
Hộ kinh doanh bất lực nhìn nước dâng cao gây ảnh hưởng đến việc buôn bán.
|
Con hẻm ngập sâu, người dân phải lội nước khi di chuyển.
|
Đoạn đường bị ngập sâu khiến người tham gia giao thông mất thăng bằng, té ngã giữa dòng nước.
|
Xe bị chết máy, người dân chật vật dắt xe qua đoạn bị ngập.
|
Việc di chuyển qua khu vực ngập úng gặp nhiều khó khăn.
|
Nước ngập sâu, mỗi khi ô tô chạy qua lại tạo thành sóng lớn, đẩy nước tràn vào nhà dân và hàng quán ven đường.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong khoảng thời gian từ 19h ngày 28/10 đến 19h ngày 30/10, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 70 tới 140 mm, một số nơi có thể vượt trên 140 mm.
