Nobu Danang - đòn bẩy thương mại từ thương hiệu của Robert De Niro

Nobu được biết đến với hình ảnh ly cocktail yêu thích của Kim Kardashian, khoảnh khắc tĩnh lặng đầy cảm hứng của Miley Cyrus trước khi chạm tay vào chiếc kèn vàng Grammy.

Tuy vậy, dưới con mắt của những nhà đầu tư sành sỏi, Nobu còn là một khoản đầu tư đắt giá đã sớm được bảo chứng.

Di sản từ sự duy mỹ của Hollywood

Được mệnh danh là "Chuỗi nhà hàng của những người giàu có và nổi tiếng" (theo The Richest) và là "Điểm nóng của các siêu sao toàn cầu" (theo Fox News), Nobu Restaurant đã vượt xa giới hạn của một thương hiệu ẩm thực. Những nơi có sự hiện diện của Nobu đều trở thành tâm điểm hội tụ của nhiều nhân vật tầm cỡ, từ giới siêu giàu đến sao hạng A

Đế chế Nobu không khởi nguồn từ những bản kế hoạch kinh doanh khô khan, mà từ sự "phải lòng" của huyền thoại Robert De Niro với món cá tuyết đen "Black Cod Miso" trứ danh. 4 năm kiên trì theo đuổi sự hợp tác cùng đầu bếp Nobu Matsuhisa đã tạo nên một thương hiệu khác biệt, bảo chứng cho sức hút trên toàn thế giới.

Nhiều người nổi tiếng là khách quen của Nobu - đế chế do huyền thoại điện ảnh Robert De Niro đồng sáng lập.

Khi sự mê đắm mỹ vị tại các nhà hàng Nobu vượt qua giới hạn của một bữa tiệc hai giờ đồng hồ, đó cũng là lúc những thượng khách mong muốn một sự gắn kết sâu sắc hơn. Chính sự ngưỡng mộ nhiệt thành ấy đã mở đường cho chương tiếp theo trong cuốn biên niên sử của thương hiệu. Năm 2013, Nobu Hospitality đặt viên gạch di sản đầu tiên cho phân khúc lưu trú xa xỉ với sự ra đời của Nobu Hotel Caesars Palace tại Las Vegas. 4 năm sau, vào năm 2017, Nobu Residences đầu tiên được ra mắt tại Toronto và 650 căn hộ được chốt thành công chỉ trong 90 ngày, tạo nên một hiện tượng toàn cầu trong ngành bất động sản hàng hiệu.

Hành trình thăng hoa ấy đã kiến tạo nên một đế chế phong cách sống toàn cầu với 81 nhà hàng, 41 khách sạn và 12 tòa căn hộ thương hiệu, trở thành điểm đến biểu tượng của hơn 4 triệu tín đồ tinh hoa, các siêu sao và giới tỷ phú.

Tại các thị trường phát triển, căn hộ mang thương hiệu Nobu đã khẳng định vị thế với những kỷ lục ấn tượng, như hiện tượng “cháy hàng” tại Bắc Mỹ hay danh xưng “căn hộ đắt giá nhất Trung Đông”. Tại Việt Nam, Nobu Danang cũng ghi dấu ấn với những cột mốc mới cho thị trường bất động sản Đà Nẵng trong nhiều năm qua.

Đòn bẩy thương mại bền vững tại tọa độ biểu tượng Đà Nẵng

Từ ly cocktail yêu thích của Kim Kardashian, đến khoảnh khắc tĩnh lặng đầy cảm hứng của Miley Cyrus trước đêm định mệnh chạm tay vào chiếc kèn vàng Grammy, Nobu từ lâu đã là điểm dừng chân của nhiều người nổi tiếng. Nhưng vượt lên trên ánh đèn paparazzi, Nobu là điểm hẹn của một cộng đồng tinh hoa - những người không tìm kiếm sự phô trương mà mong muốn sự thấu hiểu.

Dù là khoảnh khắc thưởng lãm ẩm thực, một đêm lưu trú xa xỉ hay đặc quyền sở hữu một “dinh thự trên cao” mang thương hiệu Nobu, những gì họ nhận được không chỉ là không gian, mà là trải nghiệm sống độc bản, tinh tế đến từng điểm chạm.

Những giá trị làm nên thương hiệu của Nobu được mang về bên tọa độ bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.

Đó là những trải nghiệm phóng khoáng đậm chất Hollywood được đặt tại tầng 42 của Nobu Danang, nhà hàng Nobu view biển cao nhất thế giới. Đây không chỉ là một điểm đến ẩm thực tinh tế mà còn là nơi phải check-in, là tọa độ dừng chân của giới thượng lưu khi đến với phố biển.

Với các nhà đầu tư sành sỏi, sức hút từ Nobu Restaurant hứa hẹn là bài toán kinh tế thông minh, khi danh tiếng toàn cầu và dòng khách danh giá tạo ra những giá trị thương mại bền vững.

Không chỉ nổi tiếng về chất lượng ẩm thực, số lượng giới hạn khiến việc được dùng bữa và trải nghiệm dịch vụ tại chuỗi nhà hàng này trở thành điểm nhấn đắt giá.

Nhà hàng và sự hiện diện của hệ sinh thái tiện ích Nobu Hositality đóng vai trò "đòn bẩy", đảm bảo lưu lượng khách cao cấp ổn định, từ đó đẩy công suất lấp đầy và giá trị cho thuê của các căn hộ hàng hiệu trong tổ hợp lên hàng đầu thị trường.

Là chủ nhân căn hộ Nobu Danang, bạn không chỉ sở hữu một tài sản có độ nhận diện cao, mà còn hứa hẹn được hưởng lợi từ những di sản danh tiếng cũng như sự tăng trưởng giá trị tài sản gắn liền với thương hiệu.