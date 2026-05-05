Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, hơn 80 người thương vong

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 16h43 ngày 4/5 tại một nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam).

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khói trắng dày đặc bốc cao lên không trung từ hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ cũng làm vỡ cửa sổ của những ngôi nhà lân cận. Người dân cho biết đá nặng đã bị thổi bay xuống đường. Một số người dân đã rời khỏi làng vì lo ngại về an toàn.

Cột khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ. Ảnh: SCMP.

Vụ nổ xảy ra chưa đầy ba tháng sau khi một cửa hàng bán pháo hoa phát nổ và bốc cháy ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 12 người thiệt mạng.

Sau vụ nổ, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng đã cử một nhóm đến Lưu Dương để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người vẫn còn mất tích và cứu chữa những người bị thương.

Ông cũng yêu cầu điều tra nhanh chóng vụ tai nạn, nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt.

Hiện trường vụ nổ nhìn từ trên cao. Ảnh: SCMP.

Chủ tịch Tập ra chỉ thị tăng cường sàng lọc rủi ro và kiểm soát trong các lĩnh vực trọng điểm, nâng cao quản lý an toàn công cộng và nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Ông nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng trên khắp các vùng miền phải rút ra bài học sâu sắc từ vụ tai nạn và tăng cường trách nhiệm về an toàn lao động.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cũng kêu gọi nỗ lực tăng cường an toàn lao động trong các ngành và lĩnh vực trọng điểm, kiên quyết ngăn ngừa xảy ra các tai nạn nghiêm trọng.