Nổ tại cửa hàng pháo hoa ở Trung Quốc, 12 người thiệt mạng

  • Thứ tư, 18/2/2026 21:39 (GMT+7)
  • 21:39 18/2/2026

Chiều 18/2, một cửa hàng bán lẻ pháo hoa ở tỉnh Hồ Bắc (miền Trung Trung Quốc) đã xảy ra vụ nổ nghiêm trọng khiến 12 người thiệt mạng.

Theo giới chức địa phương, vụ nổ xảy ra vào khoảng 14h theo giờ địa phương (tức 13h cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại thị trấn Trịnh Cơ, thành phố Tương Dương. Vụ nổ và cháy sau đó đã ảnh hưởng đến khu vực rộng khoảng 50 m2.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy vào lúc 15h30 cùng ngày.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ.

