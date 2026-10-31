Nỗ lực ẩn thân của Satoshi

Song song với việc tạo ra dự án Bitcoin, dường như cá nhân hoặc nhóm người đứng sau cái tên Satoshi Nakamoto cũng kiêm luôn việc "thiết kế" sự ẩn danh cho chính họ.

Tôi hỏi, "Anh có biết Satoshi là ai không?". Nếu có ai biết về điều này, thì người ấy hẳn là Gavin.

"Tôi không biết tên thật của ông ta", Gavin nói. "Tôi hy vọng một ngày nào đó Satoshi không ẩn danh nữa, và tôi sẽ được gặp ông, nhưng tôi e là không thể".

Gavin và các nhà phát triển khác đồng ý về một vài điểm. Nơi mà Nakamoto công bố sách trắng lần thứ hai là trang web của P2P Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận mang tinh thần lý tưởng chuyên về các mạng ngang hàng thuộc mọi lĩnh vực.

Trong hồ sơ trên trang web, Nakamoto ghi nơi ở là Nhật Bản. Nhưng không ai thực sự tin ông là người Nhật. Tiếng Anh của ông hoàn hảo, với sự tự tin, uyển chuyển của người bản ngữ. Giọng ông nghe như người Anh, hoặc ít nhất là từ một quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung.

Trong Genesis Block có nhúng một dòng tít từ tờ The Times của London, và trong cả mã nguồn Bitcoin lẫn các bài đăng trên diễn đàn BitcoinTalk, Nakamoto đều ưa dùng lối viết kiểu Anh, chẳng hạn viết kiểu Anh colour và optimise. Dòng tít của tờ The Times đã hé lộ động cơ của Nakamoto: "Bộ trưởng tài chính đứng trước nguy cơ phải cứu trợ các ngân hàng lần thứ hai".

Cách Nakamoto che giấu danh tính cũng kín kẽ đến mức đáng kinh ngạc. Khi đăng ký tên miền bitcoin.org, ông đã thực hiện thông qua một dịch vụ có tên anonymousspeech.com, dịch vụ này lại được đăng ký từ người môi giới nhà ở tạm thời ở Tokyo. Dịch vụ đó cấp cho ông một địa chỉ email tại vistomail.com, cung cấp tùy chọn ngày và giờ gửi email. Một địa chỉ email thứ ba mà Nakamoto sử dụng là từ gmx.com, một nhà cung cấp webmail miễn phí khác.

Michael Marquardt, người điều hành BitcoinTalk dưới cái tên Theymos, tin chắc Nakamoto đang che giấu địa chỉ IP bằng cách sử dụng TOR, phần mềm trình duyệt ẩn danh cũng được yêu cầu để truy cập các trang web đen như sàn Silk Road. Nakamoto hiện diện với một sự mập mờ có chủ đích. Theo Gavin, ông trả lời các câu hỏi kỹ thuật như "một tay chuyên lập trình này nói chuyện với một tay chuyên lập trình khác".

Mọi nỗ lực gợi chuyện riêng với Nakamoto đều bị phớt lờ.