Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Truy tìm Satoshi

Satoshi Nakamoto, "cha đẻ" Bitcoin là ai? Đây vẫn là một trong những bí ẩn chưa có lời giải lớn nhất. Satoshi Nakamoto chỉ để lại những dấu vết nhạt nhòa giúp người ta phỏng đoán thân phật thật của mình. Lần theo những dấu vết đó, cuốn sách này chưa đưa ra kết luận, nhưng giúp người đọc suy ngẫm về hành trình của Satoshi.

Công nghệ Tri thức công nghệ

Nỗ lực ẩn thân của Satoshi

  • Thứ bảy, 31/10/2026 19:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Song song với việc tạo ra dự án Bitcoin, dường như cá nhân hoặc nhóm người đứng sau cái tên Satoshi Nakamoto cũng kiêm luôn việc "thiết kế" sự ẩn danh cho chính họ.

Tôi hỏi, "Anh có biết Satoshi là ai không?". Nếu có ai biết về điều này, thì người ấy hẳn là Gavin.

"Tôi không biết tên thật của ông ta", Gavin nói. "Tôi hy vọng một ngày nào đó Satoshi không ẩn danh nữa, và tôi sẽ được gặp ông, nhưng tôi e là không thể".

Gavin và các nhà phát triển khác đồng ý về một vài điểm. Nơi mà Nakamoto công bố sách trắng lần thứ hai là trang web của P2P Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận mang tinh thần lý tưởng chuyên về các mạng ngang hàng thuộc mọi lĩnh vực.

Trong hồ sơ trên trang web, Nakamoto ghi nơi ở là Nhật Bản. Nhưng không ai thực sự tin ông là người Nhật. Tiếng Anh của ông hoàn hảo, với sự tự tin, uyển chuyển của người bản ngữ. Giọng ông nghe như người Anh, hoặc ít nhất là từ một quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung.

Trong Genesis Block có nhúng một dòng tít từ tờ The Times của London, và trong cả mã nguồn Bitcoin lẫn các bài đăng trên diễn đàn BitcoinTalk, Nakamoto đều ưa dùng lối viết kiểu Anh, chẳng hạn viết kiểu Anh colour và optimise. Dòng tít của tờ The Times đã hé lộ động cơ của Nakamoto: "Bộ trưởng tài chính đứng trước nguy cơ phải cứu trợ các ngân hàng lần thứ hai".

Cách Nakamoto che giấu danh tính cũng kín kẽ đến mức đáng kinh ngạc. Khi đăng ký tên miền bitcoin.org, ông đã thực hiện thông qua một dịch vụ có tên anonymousspeech.com, dịch vụ này lại được đăng ký từ người môi giới nhà ở tạm thời ở Tokyo. Dịch vụ đó cấp cho ông một địa chỉ email tại vistomail.com, cung cấp tùy chọn ngày và giờ gửi email. Một địa chỉ email thứ ba mà Nakamoto sử dụng là từ gmx.com, một nhà cung cấp webmail miễn phí khác.

Michael Marquardt, người điều hành BitcoinTalk dưới cái tên Theymos, tin chắc Nakamoto đang che giấu địa chỉ IP bằng cách sử dụng TOR, phần mềm trình duyệt ẩn danh cũng được yêu cầu để truy cập các trang web đen như sàn Silk Road. Nakamoto hiện diện với một sự mập mờ có chủ đích. Theo Gavin, ông trả lời các câu hỏi kỹ thuật như "một tay chuyên lập trình này nói chuyện với một tay chuyên lập trình khác".

Mọi nỗ lực gợi chuyện riêng với Nakamoto đều bị phớt lờ.

Benjamin Wallace/Trần Huyền Dinh & Đỗ Văn Thuật dịch

NXB Công Thương - Alphabooks

người tạo ra Bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Bitcoin Satoshi ẩn danh

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Ai có thể thay Michael Carrick tại MU

Ai có thể thay Michael Carrick tại MU

0

Với Michael Carrick, mỗi trận đấu hiện tại đều là một trận chung kết, bởi ông đang đến gần nguy cơ bị sa thải khỏi MU hơn lúc nào hết.

Chỉ 30 phút, Binance mất 6,3 tỷ USD

Chỉ 30 phút, Binance mất 6,3 tỷ USD

0

Vụ tấn công khiến Binance mất 6,3 tỷ USD cho thấy những lỗ hổng trong hạ tầng tiền mã hóa. AI và tự động hóa đang khiến tin tặc thực hiện các cuộc tấn công tinh vi hơn.

SÁCH HAY

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

BOOK SPACE

BOOK SPACE

0

Tiệm sách Em Trang Trí chuyên bán các đầu sách ngoại văn chọn lọc, tập trung vào thể loại nghệ thuật, hư cấu, đồng thời có thêm dịch vụ tìm kiếm ấn phẩm hiếm cho khách.

Nghề viết văn

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Sống một đời xứng đáng

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vũ trụ tuần hoàn

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giải mã hoóc-môn dopamine

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Điểm kỳ dị đã cận kề

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Bước đột phá đầu tiên báo hiệu tiềm năng biến đổi triệt để của học sâu chính là việc AI chinh phục được trò chơi cờ vây.

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý