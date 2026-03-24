Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu Mỹ

  • Thứ ba, 24/3/2026 12:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một vụ nổ xảy ra tại nhà máy lọc dầu của Valero Energy ở Port Arthur, bang Texas, đã buộc giới chức phát cảnh báo khẩn, yêu cầu người dân khu vực lân cận trú ẩn tại chỗ và tuân thủ hướng dẫn an toàn.

Theo các video do nhân chứng ghi lại, ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm cột khói đen dày đặc bao trùm khu vực nhà máy. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn và cảm nhận rung chấn từ khoảng cách vài km.

Lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường sau khi có báo cáo về vụ nổ vào tối 23-3. Đài 12News dẫn thông tin từ chính quyền cho hay lệnh “trú ẩn tại chỗ” đã được ban bố đối với khu vực phía tây thành phố Port Arthur.

Cảnh sát trưởng quận Jefferson, bà Zena Stephens, cho biết các đơn vị chức năng đang khẩn trương xử lý sự cố, song chưa thể xác định có thương vong hay không. Đại diện Sở Cứu hỏa Port Arthur, ông Antonio Mitchell, cũng xác nhận xảy ra sự cố tại cơ sở của Valero, nhưng nói nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ khi các đội cứu nạn vẫn đang tiếp cận hiện trường.

Nhà máy lọc dầu Port Arthur của Valero là một trong những cơ sở lớn nhất khu vực bờ Vịnh Texas, với công suất xử lý khoảng 430.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ đã tăng mạnh. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình toàn quốc ngày 23/3 đạt khoảng 3,95 USD/gallon, tăng đáng kể so với mức 2,95 USD trước khi xung đột Iran bùng phát.

Phương Linh

nhà máy lọc dầu Mỹ dầu Mỹ nổ lớn Texas giá xăng

  Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

