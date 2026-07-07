Nổ lớn gần khách sạn Tổng thống Pháp lưu trú

Vụ nổ bom xảy ra gần khách sạn Four Seasons ở thủ đô Damascus (Syria), ngay sát khu vực lưu trú của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường các vụ nổ gần khách sạn nơi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lưu trú, ở thủ đô Damascus (Syria), ngày 7/7. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, vụ việc xảy ra vào sáng thứ Ba (giờ địa phương). Điện Élysée cho biết ông Macron không bị ảnh hưởng và đã có mặt tại dinh tổng thống Syria khi các vụ nổ xảy ra.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin đã xảy ra hai vụ nổ riêng biệt tại Damascus. Ít nhất 18 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát.

Một vụ nổ xảy ra ngay cạnh khách sạn Four Seasons ở trung tâm thủ đô, trong khi vụ còn lại xảy ra gần Bộ Du lịch Syria, một quan chức Syria giấu tên nói với đài CNN.

Khách sạn Four Seasons thường là nơi lưu trú của các nhà ngoại giao, nhân viên các tổ chức phi chính phủ và phóng viên nước ngoài khi đến Syria.

Theo SANA, cả hai thiết bị nổ đều được chế tạo theo cách thô sơ. Thiết bị đầu tiên được giấu trong một chiếc xe đỗ ven đường, còn thiết bị thứ hai được cài bên trong một thùng rác.

Syria đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ tấn công và truy tìm những người liên quan.

Đài Al-Ekhbariya dẫn một nguồn tin an ninh cho biết lực lượng an ninh nội địa đã mở chiến dịch truy tìm những người đứng sau các vụ nổ. Một nguồn tin an ninh nói với Reuters rằng các tuyến đường đã bị phong tỏa và các biện pháp an ninh được tăng cường sau vụ việc.

Cùng ngày, truyền thông Syria đưa tin Tổng thống nước này, ông Ahmad al-Sharaa, đã tiếp đón ông Macron tại Dinh Tổng thống ở Damascus, nơi hai nhà lãnh đạo dự kiến tiến hành hội đàm chính thức. Văn phòng cho biết ông Macron vẫn sẽ thực hiện đầy đủ lịch trình đã định trong ngày.

Ông Macron đến Syria vào tối 6/7 (giờ địa phương) để hội đàm với Tổng thống Ahmed al-Sharaa. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo phương Tây tới Syria kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024.

Sau khi hoàn tất lịch trình ngoại giao tại Damascus, ông Macron dự kiến sẽ lên đường tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Tổng thống al-Sharaa cũng có kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi ông được kỳ vọng sẽ có một cuộc gặp trực tiếp cấp cao với Tổng thống Mỹ Donald Trump.