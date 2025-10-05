Nổ lớn cạnh sân vận động ở Hải Phòng

Vụ nổ bất ngờ xảy ra tại một cửa hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng ( xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) lúc 16h ngày 4/10, khiến nhiều vật dụng bên trong cửa hàng, mái tôn văng ra vỉa hè, lòng đường.

Thời điểm trên, nhiều người dân di chuyển qua cổng sân vận động Tiên Lãng chứng kiến vụ nổ lớn xảy ra tại một quán ăn, ở dãy ki-ốt liền kề sân vận động.

Một số người điều khiển xe máy lưu thông trên đường gần vụ nổ lúc đó còn giật mình ngã xuống đường. Vụ nổ khiến nhiều đồ vật bên trong cửa hàng ăn, mái tôn và nhiều vật dụng khác văng ra vỉa hè, lòng đường.

Hiện trường vụ nổ tại một cửa hàng cạnh sân vận động Tiên Lãng (TP Hải Phòng) chiều 4/10.

Đại diện lãnh đạo xã Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường xác minh, làm rõ. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ nổ có thể do rò rỉ khí gas tại cửa hàng.

Tối cùng ngày, Công an TP Hải Phòng thông tin bước đầu kiểm tra xác định vụ nổ xảy ra tại quán ăn “Thắng ốc” do B.Đ.T (SN 1993, ở xã Tân Minh) làm chủ.

Nguyên nhân bước đầu được xác định do rò khí gas. Vụ việc khiến B.Đ.T bị bỏng; quán ăn “Thắng ốc” và 2 quán trà sữa ở cạnh bị hư hại.