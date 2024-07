Nine Naphat và Baifern Pimchanok chia tay

Nine Naphat xác nhận đã chia tay Baifern Pimchanok sau khoảng một năm hẹn hò. Lý do cụ thể không được nam diễn viên tiết lộ.

Ngày 4/7, tờ Pptvhd36 đưa tin Nine Naphat tổ chức họp báo xác nhận đã chia tay Baifern Pimchanok. Theo Nine Naphat, sau khi xem xét mối quan hệ, hai người quyết định trở về làm bạn bè. Nam diễn viên sinh năm 1996 gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã động viên, ủng hộ hai người suốt thời gian qua.

“Tin tức thế nào thì chúng tôi cũng phải trung thực. Bây giờ chúng tôi quay lại làm bạn bè. Đó là một điều đáng yêu. Chúng tôi không tức giận, không ghét bất cứ điều gì, chỉ hy vọng đối phương sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp, sự chân thành. Hiện giờ chúng tôi ổn", Nine Naphat tiết lộ. Nine Naphat khẳng định mẹ anh không phải lý do khiến hai người chia tay.

Hai ngôi sao Thái Lan chia tay sau khoảng một năm hẹn hò. Ảnh: Thairath.

Cách đây không lâu, hai người cùng nhau du lịch Thụy Sĩ và chia sẻ nhiều hình ảnh thân mật trong suốt chuyến đi. Trở về sau chuyến đi, Nine Naphat thậm chí khen ngợi khả năng nấu ăn của bạn gái trong cuộc phỏng vấn với Thairath. Tuy nhiên, cũng cùng thời điểm đó, mẹ của Nine Naphat viết trên cá nhân rằng bà cảm thấy cô đơn. Bài đăng của mẹ Nine Naphat được cho là ám chỉ con trai có bạn gái mà bỏ bê người thân.

Ngày 24/6, tờ Thairath đưa tin hai ngôi sao nổi tiếng Thái Lan vướng nghi vấn chia tay. Tin đồn bắt nguồn từ bài đăng đầy ẩn ý trên trang cá nhân của Baifern Pimchanok. Cụ thể, nữ diễn viên đăng ảnh trong phòng tập kèm bài viết: "Tan vỡ rồi, hóa ra là như thế này" và biểu tượng cảm xúc trái tim đen.

Sau đó, Baifern Pimchanok tham gia một sự kiện và được hỏi về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối trả lời.

Baifern và Nine Naphat lần đầu hợp tác trong phim Friend Zone ra mắt tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam năm 2019. Sau đó, họ duy trì mối quan hệ bạn bè thân thiết trong nhiều năm. Tới 2022, hai ngôi sao tái hợp trong phim Sroi Sabunnga - Sợi dây hoàng lan của kênh CH3.

Cuối tháng 11/2022, Nine Naphat thừa nhận đang theo đuổi đồng nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ anh thích Baifern thời gian dài nhưng không dám tỏ tình. Ngày 10/12/2022, truyền thông Thái Lan đưa tin Baifern Pimchanok và Nine Naphat được phát hiện hẹn hò tại một khu chợ. Đây là lần đầu tiên hai ngôi sao Thái Lan công khai xuất hiện cùng nhau kể từ khi xác nhận chuyện tình cảm. Sau đó, họ thường xuyên tương tác trên mạng xã hội, đi du lịch hoặc dự sự kiện cùng nhau.

Baifern Pimchanok sinh năm 1992, hiện có 13 triệu người theo dõi và là ngôi sao hạng A Thái Lan. Cô nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế qua các bộ phim Mối tình đầu, Friend Zone, Chiếc lá cuốn bay… Theo Thairath, Baifern là người mẫu cho hơn 10 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ uống, thiết bị điện tử. Nine Naphat sinh năm 1996, hiện là diễn viên độc quyền, được o bế tại kênh truyền hình CH3.