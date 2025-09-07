Niềm vui công việc ở đâu?

Niềm vui trong công việc không đơn thuần như viên kẹo, đưa vào miệng là cảm nhận được vị ngọt.

Ngày 24: Thú vui có cần thiết không?

"Nếu chỉ có công việc thì không phải cuộc đời. Cần có sở thích, thú vui giải trí nữa", có người nói với tôi như vậy. Nhưng tôi cho rằng nếu một người không thể đắm chìm trong công việc vốn là nghiệp của họ, họ chỉ có thể tìm kiếm niềm vui qua việc giải trí.

Ngày 25: Cách sống trong cuộc đời khổ sở

Sống ở đời thì khổ sở nhiều hơn vui sướng. Đôi khi, ta còn hờn trách thần linh sao để ta phải khổ sở thế này. Nhưng bạn cần nghĩ những khó khăn ấy chính là thử thách để ta mài giũa tâm hồn.

Ngày 26: Tạo dựng một linh hồn đẹp

Cho dù có tích trữ bao nhiêu tài sản đi nữa, có giành được danh vọng thế nào đi nữa, có tự hào về uy quyền sai khiến nhiều người đi nữa, thì cuối đời, khi đón cái chết, những gì có hình dạng mà trước hết là cơ thể, ta đều không thể đem đi theo. Nhưng không phải tất cả đều trở về số không. Linh hồn mà con người có được ở đáy sâu tâm hồn vẫn còn lại như kết quả của cuộc đời, và có thể đem theo ta đến tận kiếp sau. Nếu là vậy thì mục đích đời người là tạo dựng một linh hồn đẹp. Cuộc đời không gì khác là thời gian và nơi chốn nhất định mà ta đã được trao cho để mài giũa linh hồn.

Ngày 27: Huân chương của cuộc đời

Chúng ta chỉ có thể đem theo linh hồn đến kiếp sau chứ không thể đem theo tài sản lẫn danh vọng. Chúng ta phải lên đường một mình. Huân chương của cuộc đời là sự tỏa sáng của trái tim, là một linh hồn đã trở nên đẹp hơn.

Ngày 28: Chuyến du hành của linh hồn

Cơ thể của chúng ta sẽ không còn sau khi chết nhưng linh hồn thì không chết mà theo ta về cõi vĩnh hằng. Tôi tin vào điều này, nên cái chết ở kiếp này chỉ có ý nghĩa cho sự bắt đầu chuyến du hành mới của linh hồn. Vì vậy, 20 năm cuối của cuộc đời phải chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi đó, tôi muốn học lại từ đầu cuộc đời là gì để chuẩn bị cho cái chết. Chính vì nghĩ như thế mà tôi đã quyết định quy y.

Ngày 29: Niềm vui ở phía bên kia khó khăn

Niềm vui trong công việc không đơn thuần như viên kẹo, đưa vào miệng là cảm nhận được vị ngọt. Như câu cách ngôn rằng lao động có rễ đắng và trái ngọt, niềm vui trong công việc có được từ sự thấm thía những khó nhọc. Niềm vui trong công việc ẩn sâu ở nơi vượt qua khó khăn.

Ngày 30: Thất bại sẽ đơm hoa kết trái

Khi còn trẻ, dù có gặp khó khăn, có trải qua thất bại cũng tuyệt đối không được chùn bước. Phải nghĩ rằng đó chính là lương thực để trưởng thành mà thần linh ban cho ta. Thần linh ban cho ta khó khăn, biến chúng thành lương thực và động viên chúng ta hãy sống cuộc đời tuyệt vời trong tương lai.

Ngày 31: Nâng cao giá trị lúc cuối đời

Nếu so với lịch sử cực kỳ dài của vũ trụ thì đời người chỉ như một cái chớp mắt. Tôi cho rằng chính vì vậy mà việc nâng cao giá trị lúc cuối đời sẽ làm cho mục đích và ý nghĩa cuộc sống tốt hơn. Nói xa hơn, chính trong quá trình nỗ lực để nâng cao giá trị đó có sự thiêng liêng của con người và bản chất của sự sống.