Nico Williams có nguy cơ bỏ lỡ World Cup 2026

Chỉ còn 32 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, tuyển Tây Ban Nha đã phải đón nhận thông tin đáng lo từ Nico Williams.

Chấn thương đến vào thời điểm không thể tệ hơn với cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha.

Trong trận gặp Valencia ở vòng 36 La Liga tối 10/5, cầu thủ chạy cánh của Athletic Bilbao, Nico Williams buộc phải rời sân từ phút 36 sau một pha tăng tốc. Máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc Nico Williams liên tục lặp lại: “Không thể như thế được, không thể như thế được…”.

Phản ứng đầy thất vọng của cầu thủ sinh năm 2002 cho thấy anh phần nào cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của chấn thương, đặc biệt khi World Cup 2026 đã cận kề.

Hiện Athletic Bilbao chưa công bố kết quả kiểm tra y tế chi tiết. Tuy nhiên, việc Nico Williams không thể tiếp tục thi đấu ngay trong hiệp một khiến người hâm mộ Tây Ban Nha không khỏi lo lắng về nguy cơ anh lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ.

Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, đây sẽ là tổn thất lớn với “La Roja”. Trong hơn một năm qua, Nico Williams trở thành mắt xích quan trọng ở hành lang nhờ tốc độ, khả năng rê bóng và tạo đột biến. Anh cũng được xem là đối tác ăn ý của Lamine Yamal trong hệ thống tấn công của tuyển Tây Ban Nha.

Trong lúc chờ kết luận cuối cùng từ đội ngũ y tế của Athletic Bilbao, tuyển Tây Ban Nha rõ ràng có lý do để bất an. World Cup 2026 có nguy cơ thiếu vắng một trong những cầu thủ tấn công giàu tốc độ và cảm hứng nhất của họ.