Nick Cannon nói gì khi có 12 con

Chồng cũ của diva Mariah Carey tiết lộ vẫn muốn có thêm em bé, dù hiện tại anh có tổng cộng 12 người con.

Trong tập podcast “We Playin' Spades” phát sóng hôm 17/3, Nick Cannon gây chú ý khi chia sẻ về mong muốn có thêm con trong tương lai. Cụ thể, khi được MC Crowder gợi ý nên cân nhắc việc thắt ống dẫn tinh, chồng cũ của diva Mariah Carey cho biết anh vẫn chưa có ý định này.

“Tôi cảm thấy đó là điều nên làm. Nhưng tôi vẫn chưa muốn dừng việc sinh con đâu", nam rapper chia sẻ. Khi được hỏi liệu muốn sinh thêm con với một trong những người phụ nữ mà anh từng hẹn hò, hay với người mới, Cannon trả lời: "Tôi không biết. Tôi để Chúa quyết định”.

Theo People, Nick Cannon đã có tổng cộng 12 con với 6 người phụ nữ. Cụ thể, nam rapper có 2 con với Mariah Carey, 3 con với Hoa hậu đảo Guam Brittany Bell, 1 con gái với người mẫu Lanisha Cole, 3 con chung với người mẫu Abby De La Rosa, 1 bé trai với người mẫu Bre Tiesi và 2 con với người mẫu Alyssa Scott.

"Là cha của nhiều đứa con, điều khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhất là không dành đủ thời gian cho chúng. Một là vì tôi liên tục làm việc và hai là vì tôi quá bận rộn", Cannon chia sẻ trong The Checkup with Dr. Agus.

Nick Cannon vẫn muốn có thêm con. Ảnh: WireImage.

Hồi cuối năm 2023, chồng cũ Mariah Carey từng bị chỉ trích khi nói bóng gió về việc muốn có thêm con với Taylor Swift. Dù phát ngôn của Nick Cannon mang hàm ý bông đùa, anh vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ giọng ca Blank Space. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến phê phán, cho rằng Nick bất lịch sự khi nhắc đến Taylor trong trường hợp nhạy cảm này.

Nick Cannon sinh năm 1980, là một rapper kiêm đạo diễn người Mỹ. Trong lĩnh vực truyền hình, anh cũng dẫn nhiều chương trình như The Nick Cannon Show, Wild 'n Out, America's Got Talent, Lip Sync Battle Shorties và The Masked Singer. Ngoài ra, anh cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim Drumline, Love Don't Cost a Thing hay Roll Bounce.