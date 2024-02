Vì sao nên đặt chổi ra ngoài vào thời khắc Giao thừa

Trong tâm thức người Việt, đêm Giao thừa là đêm cuối cùng của năm, là thời khắc đặc biệt để tiễn năm cũ, đón năm mới nên những việc làm trong đêm Giao thừa có ý nghĩa đặc biệt.

Giao thừa là thời khắc chuyển giao giữa ngày cuối cùng của năm cũ sang ngày đầu tiên của năm mới. Về nguồn gốc, “giao thừa” có nghĩa là cũ giao lại, mới tiếp lấy - lúc năm cũ qua, năm mới đến.

Với người Việt Nam, đêm Giao thừa là phút giây đặc biệt thiêng liêng. Đêm 30 Tết, hay còn gọi là đêm trừ tịch được coi là khoảng thời gian ý nghĩa, vui vẻ nhất của năm khi cả gia đình tụ họp, quây quần bên nhau chuẩn bị đón năm mới.

Những việc nên làm trước khoảnh khắc Giao thừa

Theo phong thủy, vào giây phút đón chào năm mới, tất cả cửa trong nhà phải được mở ra hết. Điều này có ý nghĩa nhằm xua đuổi những điều tiêu cực, xui rủi ra khỏi nhà và đón chào những điều may mắn, tốt lành.

Đặt chổi ra ngoài vào đúng thời khắc giao thừa nhằm xua đuổi những năng lượng tiêu cực, những điều xui xẻo ra khỏi nhà.

Các đồ dùng trong nhà nếu bị hư hỏng hoặc không nguyên vẹn cần được sửa chữa hoặc thay cái mới trước khi bước sang năm mới. Điều này có ngụ ý sẽ mang đến nhiều điều may mắn trọn vẹn trong năm mới.

Nên mặc quần áo mới với những gam màu tươi sáng, đặc biệt là màu đỏ. Điều này mang ý nghĩa năm mới cái gì cũng mới, mặc quần áo màu đỏ vì màu đỏ mang ý nghĩa may mắn, phát tài, phát lộc.

Luôn giữ tiền trong túi vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới vì điều này có ý nghĩa rằng bạn sẽ luôn duy trì dòng chảy của tiền trong suốt cả năm.

Trước và sau đêm Giao thừa không nên gây gổ, tranh cãi, mắng trẻ con hay cãi vã trong gia đình vì mắng chửi không chỉ làm mất hòa khí trong gia đình mà còn đuổi đi tài lộc, đem đến vận rủi cho gia đình.

Những việc nên làm sau thời khắc Giao thừa

Các gia đình nên thắp hương ngay đầu mùng 1 để cầu bình an. Việc thắp hương cầu may đầu mùng 1 cũng trở thành nét đẹp tâm linh mỗi dịp xuân về.

Theo dân gian, để may mắn nguyên năm, dân gian quan niệm rằng ngày mùng 1 Âm lịch nên ăn món ăn có màu đỏ như chè đậu đỏ, xôi gấc, dưa hấu,... để cho một năm có nhiều may mắn, tài lộc trong cả năm. Bời vì dân gian cho rằng, màu đỏ là màu may mắn, phát tài nên ăn vào những món mang màu đỏ sẽ vạn sự như ý.

Đầu mùng 1, một trong những điều nên tránh là không làm vỡ đồ vào ngày này. Bởi quan niệm dân gian cho rằng bạn làm vỡ bất kỳ đồ vật gì thì năm đó bạn sẽ gặp vận xui, gia đạo không hòa thuận, công việc không thuận lợi.

Cũng theo quan niệm xưa, sau khoảnh khắc Giao thừa bạn không nên cắt tóc vì theo tướng học, tóc là bộ phận nhạy cảm ảnh hưởng đến đường tài lộc, vận may của bản thân, nên cắt tóc là cắt đi vận tài của chính mình.