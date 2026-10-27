Những trang sách kết nối tình hữu nghị

Các hoạt động có sự tham gia của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly trong chuyến thăm châu Âu gợi mở một cách vun đắp tình hữu nghị giản dị mà lâu bền.

Một “Tủ sách Việt Nam” tại Copenhagen hay những cuốn sách được trao tặng ở Thư viện Hoàng gia Bỉ, các hoạt động có sự tham gia của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngô Phương Ly trong chuyến thăm châu Âu gợi mở một cách vun đắp tình hữu nghị giản dị mà lâu bền, đó là giúp con người hiểu nhau qua từng trang sách, tình cảm với một quốc gia được bồi đắp từ thế hệ trẻ.

Trang web Hoàng gia Đan Mạch đưa hình ảnh Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Mary thăm và tặng sách tại Thư viện và trung tâm văn hóa cộng đồng BIBLIOTEKET Rentemestervej ở Copenhagen ngày 19/10/2026. Ảnh: Hoàng gia Đan Mạch

Sự trân trọng của Hoàng gia Đan Mạch với món quà sách

Trong bài phát biểu tại quốc yến tối 19/10, Nhà vua Đan Mạch Frederik X dành một đoạn nói về sách và tuổi thơ. Ông nhắc đến chuyến thăm của Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Hoàng hậu Mary tới Thư viện và trung tâm văn hóa cộng đồng BIBLIOTEKET Rentemestervej ở Copenhagen trong ngày, đồng thời cảm ơn món quà sách mà Phu nhân trao tặng.

Không phải trẻ em nào cũng lớn lên trong gia đình có sách trên giá và được nghe kể chuyện trước giờ ngủ. Với những em ấy, thư viện địa phương có thể là nơi khơi dậy niềm yêu thích đọc Nhà vua Đan Mạch Frederik X

Lời cảm ơn đi cùng một chia sẻ gần gũi: Không phải trẻ em nào cũng lớn lên trong gia đình có sách trên giá và được nghe kể chuyện trước giờ ngủ. Với những em ấy, thư viện địa phương có thể là nơi khơi dậy niềm yêu thích đọc. Nhà vua nhấn mạnh ý nghĩa của sách đối với việc học hỏi, khả năng tập trung và trí tưởng tượng của trẻ.

Giữa không gian trang trọng của quốc yến, câu chuyện trở về với cơ hội học hỏi của từng đứa trẻ. Một tủ sách được đón nhận bằng sự quan tâm đến những người sẽ đọc nó, đến điều các em có thể khám phá và mang theo trong quá trình trưởng thành.

Đó cũng là điều làm nên ý nghĩa lâu dài của món quà. Những cuốn sách có thể được một gia đình mượn về, được giới thiệu trong một giờ đọc hay trở thành đề tài trò chuyện ở lớp học. Sau chuyến thăm, hành trình của sách vẫn tiếp tục trong đời sống của bạn đọc.

Đọc sách là cách để hiểu một dân tộc

Trước đó, tại BIBLIOTEKET Rentemestervej, Phu nhân Ngô Phương Ly và Hoàng hậu Mary cùng tham quan phòng đọc, khu vui chơi dành cho trẻ em mầm non và tự tay làm thẻ đánh dấu sách. Thư viện được khánh thành năm 2011, là một tổ hợp có cả không gian văn hóa, xưởng sáng tạo, dịch vụ công dân và phòng hòa nhạc. Sách hiện diện giữa những sinh hoạt thường ngày của cộng đồng.

Chia sẻ ấn tượng trước cách thư viện khuyến khích trẻ em hình thành thói quen đọc, Phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh rằng sách lưu giữ cả tri thức, ký ức, văn hóa và tâm hồn của mỗi dân tộc, nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai.

Để hiểu một dân tộc, một trong những cách tốt nhất là đọc những cuốn sách của họ và để xây dựng tình hữu nghị bền lâu giữa hai quốc gia, hãy bắt đầu bằng việc thấu hiểu tâm hồn, lịch sử và giá trị sống của nhau qua từng trang sách. Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam

“Tủ sách Việt Nam” được trao tặng có những tác phẩm quen thuộc với nhiều thế hệ như Dế Mèn phiêu lưu ký, Đất rừng phương Nam; những câu chuyện về Lạc Long Quân và Âu Cơ, Thánh Gióng, cùng các ấn phẩm giới thiệu lịch sử, địa lý, nghệ thuật, di sản và phong tục Việt Nam. Đó cũng chính là cách mà một bạn nhỏ Đan Mạch có thể bắt đầu sự tò mò về một quốc gia ở phương Đông xa xôi.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ rằng để hiểu một dân tộc, một trong những cách tốt nhất là đọc những cuốn sách của họ và để xây dựng tình hữu nghị bền lâu giữa hai quốc gia, hãy bắt đầu bằng việc thấu hiểu tâm hồn, lịch sử và giá trị sống của nhau qua từng trang sách.

Chính vì vậy Phu nhân kỳ vọng, qua văn chương, lịch sử, nghệ thuật hay phong tục, người đọc có thể hiểu thêm cách người Việt sống, suy nghĩ, gìn giữ những điều thân thuộc và đối diện với đổi thay. Một đất nước được nhận biết từ những câu chuyện cụ thể, từ cuộc đời và tình cảm của con người.

Để những trang sách tiếp tục hành trình

Trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi nhanh cách tiếp cận thông tin, Phu nhân Ngô Phương Ly khẳng định giá trị của sách in và văn hóa đọc. Bà nhấn mạnh việc đọc giúp rèn luyện tư duy phản biện, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và đánh thức sự đồng cảm.

Đây là những năng lực cần thiết đối với người trẻ. Khi thông tin đến ngày càng nhanh, việc dành thời gian theo dõi một câu chuyện, cân nhắc một lập luận và tự đặt câu hỏi vẫn rất quan trọng. Đọc cũng cho con người cơ hội thử nhìn cuộc sống từ hoàn cảnh của người khác, hiểu thêm những điều nằm ngoài trải nghiệm của bản thân.

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan phòng đọc sách tại thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. Ảnh: TTXVN phát

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan phòng đọc sách tại thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. Ảnh: TTXVN phát

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Hoàng hậu Mary tham quan phòng đọc sách tại thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. Ảnh: TTXVN phát.

Sự quan tâm dành cho văn hóa đọc vì thế gắn với kỳ vọng về cách thế hệ trẻ trưởng thành: có kiến thức, biết suy nghĩ độc lập, có khả năng lắng nghe và tôn trọng những khác biệt.

Đáng chú ý, Phu nhân Ngô Phương Ly mong thư viện tiếp tục chia sẻ nhu cầu của bạn đọc, đồng thời khẳng định phía Việt Nam sẽ bổ sung, cập nhật những đầu sách hay để tủ sách ngày càng phong phú. Ý nghĩa của việc tặng sách sẽ được tiếp nối bằng những việc cụ thể: bổ sung đầu sách phù hợp, giới thiệu tác phẩm, tổ chức hoạt động đọc, dịch thuật và tạo điều kiện để bạn đọc tiếp cận. Mỗi việc ấy giúp sự quan tâm ban đầu có cơ hội trở thành một mối liên hệ lâu dài.

Hoàng hậu Mary đánh giá món quà sách góp phần thúc đẩy văn hóa đọc và giúp người dân Đan Mạch, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về Việt Nam. Bà cũng nhắc đến những gắn bó của Hoàng gia với đất nước, con người Việt Nam, từ ký ức của cố Hoàng thân Henrik đến những kỷ niệm trong các chuyến thăm của bà cùng Nhà vua Frederik X.

Những ký ức riêng được tiếp nối bằng cơ hội khám phá dành cho bạn đọc hôm nay. Với nhiều người Việt, cổ tích Andersen từng đưa Đan Mạch đến gần từ tuổi thơ. Những câu chuyện Việt Nam tại Copenhagen cũng có thể tạo nên sự thân thuộc theo cách ấy.

“Một phần của Việt Nam” ở lại sau chuyến thăm

Mạch chia sẻ tri thức tiếp nối tại Brussels ngày 24/10, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng thăm, tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ. Bộ Ngoại giao Bỉ, trong thông báo trước chuyến thăm, đã giới thiệu hoạt động này như một biểu tượng của giao lưu văn hóa và trí tuệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thăm và tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ ngày 24/10/2026 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ. Ảnh: TTXVN

Cùng với sách về lịch sử, văn hóa Việt Nam, món quà còn có ấn phẩm từ Mộc bản triều Nguyễn. Chuyến thăm cũng đề cập mong muốn tăng cường trao đổi tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, số hóa và phổ biến tri thức.

Tại Copenhagen, sách đi vào không gian sinh hoạt cộng đồng. Tại Brussels, sách và ấn phẩm di sản có thêm cơ hội đến với bạn đọc, giới nghiên cứu quốc tế. Hai hoạt động cùng thể hiện mong muốn đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở thêm cơ hội học hỏi và trao đổi.

Chuyến thăm khép lại, những cuốn sách ở lại, một phần Việt Nam - câu chuyện cổ tích Việt Nam và văn hóa Việt Nam cũng nằm lại chờ bạn đọc quốc tế khám phá. Những cuốn sách được trao tại Đan Mạch và Bỉ mang theo tình cảm của người Việt Nam hôm nay, đồng thời nối dài sợi dây hữu nghị tới thế hệ mai sau.