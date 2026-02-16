|
Là con giáp thứ bảy trong văn hóa Á Đông, ngựa không chỉ tượng trưng cho sự bền bỉ mà còn là biểu trưng của quyền uy và tốc độ. Chính vì vậy, nhiều hãng xe trên thế giới đã lựa chọn hình ảnh loài vật này làm biểu tượng cho thương hiệu của mình.
|
Nổi tiếng nhất thế giới có thể kể đến chú ngựa chồm "Prancing Horse" trên logo của Ferrari. Biểu tượng này thường được thể hiện dưới dạng hình chữ nhật với dòng chữ Ferrari, hoặc hình chiếc khiên với chữ viết tắt SF (Scuderia Ferrari).
|
Con ngựa đen ban đầu là biểu tượng của Bá tước Francesco Baracca, một phi công huyền thoại của lực lượng không quân Italy trong Thế chiến thứ nhất; ông đã vẽ nó lên bên hông mỗi chiếc máy bay mà ông lái. Nền màu vàng là đại diện cho Modena, quê nhà của ông Enzo Ferrari.
|
Một chú ngựa khác cũng nổi tiếng không kém là trên logo của Porsche. Biểu tượng này lần đầu xuất hiện trên vô lăng của mẫu Porsche 356 vào năm 1952.
|
Cha đẻ của biểu tượng này chính là ông Franz Xaver Reimspiess, lấy cảm hứng từ biểu tượng con ngựa của thành phố Stuttgart. Các sọc đỏ/đen và cặp sừng cách điệu thể hiện biểu tượng truyền thống của vùng Württemberg-Hohenzollern.
|
Các hãng độ xe cũng sử dụng hình ảnh con ngựa trong việc tạo dấu ấn với khách hàng. Thương hiệu đến từ Đức Carlsson chuyên nâng cấp các dòng Mercedes-Benz sử dụng logo hình con ngựa đang phi nước đại trên nền đen.
|
Một hãng độ khác đến từ Đức là Hamann Motorsport cũng sử dụng hình ảnh con ngựa. Tuy nhiên, đây là Pegasus, một con ngựa có cánh trong thần thoại Hy Lạp.
|
Thành lập vào năm 1981, Asquith Motors là một hãng xe đến từ Anh chuyên nâng cấp các mẫu xe "replica" mang phong cách retro, dựa trên nền tảng Ford Transit.
|
Ra mắt vào năm 1969, thương hiệu xe tải hạng nặng KAMAZ đến từ Nga cũng sử dụng hình ảnh con ngựa, đại diện cho sự sức mạnh và khả năng vận hành mọi địa hình.
|
Ngựa cũng được Eicher Motors (Ấn Độ) sử dụng trên các mẫu đầu kéo, xe tải...
|
Con ngựa cũng được hãng xe Iran Khodro lựa chọn. Thành lập vào năm 1962, thương hiệu này sản xuất xe du lịch, xe khách, xe buýt, minivan... xuất khẩu đến các nước Nga, Syria, Iraq, Ai Cập, Bulgaria...
|
Baojun là một thương hiệu xe Trung Quốc, vốn sản xuất các mẫu xe nội địa dựa trên nền tảng của Chevrolet hay Buick. Logo ban đầu của Baojun có hình một con ngựa rõ ràng, nhưng từ năm 2019, hãng đã sử dụng hình ảnh cách điệu hơn.
|
Một hãng xe Trung Quốc khác là Hanteng Autos cũng sử dụng hình ảnh con ngựa bật nhảy làm biểu tượng. Tuy nhiên, thương hiệu này đã tuyên bố phá sản vào năm 2022.
|
Pegaso là thương hiệu xe đến từ Tây Ban Nha, ra mắt từ năm 1946. Tên gọi của hãng cũng lấy từ sinh vật thần thoại Pegasus. Vào năm 1990, hãng sáp nhập vào tập đoàn Iveco và chiếc Pegaso cuối cùng rời dây chuyền vào năm 1994.
|
Một hãng xe cổ đã dừng sản xuất khác là Corre La Licorne, thành lập vào năm 1901 tại Levallois-Perret (Pháp). Đặc biệt, hình ảnh đại diện của hãng này là loài kỳ lân - loài ngựa một sừng trong văn hóa châu Âu.
