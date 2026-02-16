Là con giáp thứ bảy trong văn hóa Á Đông, ngựa không chỉ tượng trưng cho sự bền bỉ mà còn là biểu trưng của quyền uy và tốc độ. Chính vì vậy, nhiều hãng xe trên thế giới đã lựa chọn hình ảnh loài vật này làm biểu tượng cho thương hiệu của mình.