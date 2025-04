Những thói quen kỳ lạ khi sáng tác của các nhà văn nổi tiếng

Phòng nghỉ dưỡng của Maya Angelou: Maya Angelou nổi tiếng với sở thích viết trong phòng khách sạn, xa rời sự thoải mái ở nhà. Bà thuê một căn phòng nhỏ, chỉ mang theo một cuốn từ điển, một quyển Kinh thánh, một bộ bài và một chai rượu Sherry. Bằng cách giữ cho môi trường của mình tối giản, Angelou đã tạo ra không gian thiêng liêng cho sự nghiệp viết lách. Nghi lễ này giúp bà tập trung và tránh xa những phiền nhiễu của cuộc sống hàng ngày, tạo nên những kiệt tác như I Know Why the Caged Bird Sings (Tôi biết tại sao con chim trong lồng vẫn hót). Ảnh: Tamarriadenga.