Những sản phẩm quái đản xuất hiện tại CES

In hình xăm đã lỗi thời rồi. Xu hướng của CES là in tóc bằng màu. Có vẻ ngoài trông giống như máy in bình thường cho máy tính nhưng thiết bị của Prinker có thể in màu tạm thời lên tóc người. Sản phẩm này còn được vinh danh giải thưởng sáng tạo CES 2023. Ảnh: Prinker.