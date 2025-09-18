Những ông trùm giấu mặt trong các thương chiến toàn cầu

“Bán cả thế giới” chỉ ra rằng quyền lực thật sự không chỉ thuộc về các nguyên thủ hay ngân hàng trung ương, mà còn thuộc về các “trader” hàng hóa - những người nắm vũ khí mềm.

Những tháng gần đây, thế giới như đang quay cuồng trong một cơn bão đa tầng. Trên thị trường tài chính, đồng USD cũng tăng vọt. Còn ở Mỹ, sắc lệnh thuế mới biến thương mại thành mặt trận nóng bỏng, nơi mỗi quyết định của Nhà Trắng đều có thể làm rung lắc toàn cầu…

Nhà báo Javier Blas (bên trái) và nhà báo Jack Farchy (bên phải). Nguồn: biznesalert.

Hé lộ góc khuất của những nhà giao dịch tỷ phú

Nhìn bề ngoài, đó là những mảnh ghép rời rạc của thời sự. Nhưng nếu lật tấm màn che, bạn sẽ thấy tất cả kết nối với nhau bằng một sợi dây vô hình: dòng chảy hàng hóa - dầu mỏ, kim loại, lương thực - những thứ nuôi sống và vận hành nền kinh tế hiện đại. Ai đang nắm quyền kiểm soát các dòng chảy đó? Ai có thể khiến một quốc gia khủng hoảng chỉ bằng vài cú nhấp chuột?

Câu trả lời nằm trong cuốn sách Bán cả thế giới (The World for Sale) của hai nhà báo Javier Blas và Jack Farchy. Cuốn sách được thực hiện nhằm hé lộ góc khuất của những nhà giao dịch tỷ phú, họ có thể là những ông trùm giấu mặt trong những thương chiến toàn cầu.

Bán cả thế giới mở ra cánh cửa dẫn độc giả vào một thế giới gần như không được giám sát - nơi những nhà giao dịch hàng hóa tỷ phú mua, tích trữ và bán tài nguyên của Trái đất. Họ là mắt xích then chốt trong thị trường toàn cầu, kết nối các quốc gia giàu dầu mỏ, đồng, lúa mì bất kể tình hình chính trị, tác động của chiến tranh...

Không chỉ là những thương nhân, họ còn là những người chơi quyền lực khéo léo. Blas và Farchy kể lại cách một số “trader” từng giúp Saddam Hussein bán dầu.

Kết quả là một hành trình dữ dội qua những vùng biên giới hoang dã của kinh tế toàn cầu, đồng thời phơi bày cách chủ nghĩa tư bản thực sự vận hành, phía sau ánh đèn của chính trường.

Sách Bán cả thế giới (bản dịch tiếng Việt). Ảnh: HT.

Khi USD, dầu mỏ và kim loại trở thành “đạn dược” trong bàn cờ quyền lực

Những biến động đang diễn ra chỉ là phần nổi của tảng băng. Giá dầu thất thường vì xung đột Trung Đông; nguồn cung ngũ cốc ở Biển Đen bị bóp nghẹt; nỗ lực “phi đôla hóa” của BRICS thách thức vị thế của đồng bạc xanh. Tuy nhiên, USD vẫn giữ vai trò thống trị: hơn 80% giao dịch dầu mỏ toàn cầu được định giá bằng đồng tiền này.

Trong bối cảnh đó, Bán cả thế giới lại chỉ ra rằng quyền lực thật sự không chỉ thuộc về các nguyên thủ hay ngân hàng trung ương. Những “trader” hàng hóa mới là kẻ nắm vũ khí mềm: họ định giá, điều phối, thậm chí thao túng các mặt hàng thiết yếu, từ dầu mỏ nuôi cỗ máy chiến tranh đến đồng, niken và liti cung cấp năng lượng cho điện thoại và xe điện.

Khi Washington ký một sắc lệnh thuế, hay khi đồng USD “lên cơn sốt”, những người này lập tức hành động: mua gom dầu trước lệnh trừng phạt, chuyển kim loại từ các mỏ nằm giữa nội chiến, tích trữ lúa mì để đợi giá tăng. Lợi nhuận khổng lồ chính là phần thưởng, nhưng điều họ nắm giữ còn lớn hơn: khả năng xoay chuyển vận mệnh đại cục trong im lặng.

Đọc Bán cả thế giới, bạn sẽ không còn nhìn tin tức dầu mỏ, khủng hoảng lương thực hay biến động tỷ giá như trước. Đằng sau các bản tin ấy là những thương vụ bạc tỷ, những thỏa thuận kín đáo, nơi lợi nhuận và quyền lực đan xen, vẽ nên bức tranh thật về toàn cầu hóa.

Bán cả thế giới là sự thật trần trụi, được ghi lại bằng hàng trăm giờ phỏng vấn, điều tra độc quyền và những tài liệu chưa từng công bố. Cuốn sách giúp ta nhận ra: sau mỗi dòng tin thời sự, luôn tồn tại một bàn cờ khổng lồ, nơi các nhà giao dịch hàng hóa - những nhân vật trong bóng tối - đang đặt cược, xoay chuyển và đôi khi định hình cả tương lai của hành tinh.

Bán cả thế giới - tác phẩm điều tra gay cấn như tiểu thuyết nhưng cũng là bức chân dung về mặt tối của thương mại toàn cầu. Đọc nó, bạn sẽ hiểu vì sao chỉ một cú “click” trong phòng giao dịch Geneva có thể làm thay đổi giá xăng ở quốc gia châu Á, số phận một quốc gia châu Phi hay thậm chí nhịp đập của thị trường tài chính New York.