Những nhà văn nổi tiếng nghỉ học giữa chừng

H.G. Wells: Là cha đẻ của khoa học viễn tưởng, H.G. Wells đã viết những tiểu thuyết vượt thời gian như The War of the Worlds và The Time Machine. Wells bỏ học năm 11 tuổi sau khi gia đình gặp khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, niềm đam mê đọc sách đã giúp ông giành được học bổng để có thể tiếp tục học sau này. Wells tiếp tục viết những tác phẩm đột phá vẫn còn ảnh hưởng cho đến ngày nay. Ảnh: Unrevealedfiles.