Khi nhà của các tác giả trở thành bảo tàng văn chương

Ngôi nhà Greenway của Agatha Christie (Anh): Ngôi nhà Greenway House ở Devon được Agatha Christie mô tả nó là "nơi đáng yêu nhất trên thế giới". Căn nhà tuyệt đẹp, xung quanh là hàng cây cổ thụ đã xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết của bà như Five Little Pigs, Toward Zero. Hiện do National Trust quản lý, ngôi nhà và những khu vườn xung quanh mang đến cho du khách cái nhìn thoáng qua về cuộc sống cá nhân và óc sáng tạo của bà. Đừng quên ngắm nhìn bộ sưu tập hiện vật khảo cổ của Christie mà bà đã thu thập được. Ảnh: Nationaltrust.