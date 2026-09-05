Những nguyên tắc ăn uống để giảm nguy cơ ung thư vú

Rau xanh, đậu tương, cá biển và thực phẩm giàu vitamin được đề cập là những lựa chọn có lợi, trong khi rượu, mỡ động vật và thịt cần được hạn chế để giảm nguy cơ ung thư vú.

Chế độ ăn được khuyên để phòng ung thư vú. Ảnh minh họa: Vanessa Loring/Pexels.

Rau đậu phong bế

Ăn một lượng lớn rau đậu có thể phòng ngừa được ung thư vú. Bởi vì nó chứa phytoestrogen, mà chất này phong bế hoạt động của estrogen. Tiến sĩ Leonard A. Cohen ở trung tâm sức khỏe Mỹ tại New York xác định điều đó. Ông ta dựa trên những bằng chứng như sau:

Phụ nữ sống ở Karaib và Meksyk ít bị ung thư vú. Tiến sĩ Cohen nghiên cứu và chú ý đến nguyên nhân của hiện tượng này, đó là những người phụ nữ ở đây ăn rau đậu gấp hơn 2 lần so với phụ nữ ở Mỹ.

Tiến sĩ Cohen còn giải thích thêm trong đậu có chất ức chế protease, mà chất này cũng có ý nghĩa đối với hoạt động có ích của nó.

Đậu tương, một thức ăn tuyệt diệu cho những người ung thư vú và các ung thư khác

Cũng như loại rau đậu nói trên, đậu tương chứa nhiều thành phần, mà những thành phần đó làm giảm mức estrogen trong máu và có tác dụng trực tiếp cả trên sự tăng trưởng của những tế bào ác tính. Stephen Barnes, giáo sư dược lý và hoá sinh trường Tổng hợp Alabama, đã xác định như vậy.

Ông nói một trong những thành phần của đậu tương có một chất hóa học rất giống thuốc chống estrogen là tamoxifen. Thuốc này được sử dụng trong điều trị ung thư tử cung là để chống lại quá trình phân tán và di căn của ung thư.

Theo giáo sư Barnes, phytoestrogen chứa trong đậu tương làm phong bế estrogen theo kiểu tamoxifen.

Khi nghiên cứu trên động vật, chuột ăn lượng lớn đậu tương mỗi ngày, tỷ lệ ung thư tử cung giảm xuống 40-65%, và họ đã tách ra được một thành phần ở đậu tương rất hoạt động đó là genistein.

Phụ nữ ở Singapore, Nhật ăn tofu miso gấp nhiều lần các phụ nữ phương Tây nên tỷ lệ ung thư vú giảm hẳn chỉ còn một nửa. Người ta cũng xác định phụ nữ càng ăn nhiều đậu tương, thì ở nước tiểu của họ có nồng độ isoflavonoid càng tăng, mà chất này đã được mô tả là chất chống ung thư.

Cũng cần chú ý ở đây là chế phẩm thịt đậu phụ mới có tác dụng, còn dầu cũng như sữa không có tác dụng này

Cá biển

Mô cá cũng có thể hỗ trợ trong phòng ung thư vú, như đã được xác định bởi giáo sư Rashida Karmali ở trường Tổng hợp Rutgers. Bà nói mỡ cá voi cho vào thức ăn hàng ngày với tỷ lệ thích hợp làm cho phụ nữ Nhật giảm hẳn nguy cơ bị ung thư vú.

Những nghiên cứu của Canada về 32 nước đã chỉ ra: nguy cơ giảm hẳn tỷ lệ ung thư vú và chết vì nó ở các nước này là do ăn nhiều cá.

Nhà ngoại khoa George Blackburn tin tưởng mỡ cá còn có thể kìm hãm sự di căn của khối u vú. Vì mô này hoạt động tăng cường hệ miễn dịch cơ thể để tiêu diệt những tế bào ác tính phân tán đi nơi khác tạo u mới. Mỡ cá cũng làm khó dễ cho sự định cư mới của các tế bào này.

Vitamin D

Có tin mới chỉ ra những phụ nữ cao tuổi sử dụng không nhiều thức ăn giàu vitamin D, thì rất dễ bị bệnh ung thư vú. Kết quả đó là từ những nghiên cứu của Tiến sĩ Franka Garlanda ở khoa Y học Gia đình và Xã hội của trường Tổng hợp California ở San Diego.

Việc này cũng dễ dàng xác định từ mỡ cá voi, chứa rất nhiều vitamin D. Tác dụng bảo vệ của vitamin D ở phụ nữ là sau thời kỳ mãn kinh.

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Vitamin C

Ăn rau và quả có hàm lượng vitamin C cao có thể giúp ngăn ngừa chẳng những ung thư vú mà còn những ung thư khác.

Vitamin C là yếu tố biết rất rõ có tác dụng chống ung thư, tác dụng ngăn ngừa ung thư vú là từ kết quả phân tích của 12 công trình nghiên cứu được dẫn ra ở Viện Nghiên cứu Ung thư Canada.

Vì vậy người ta khuyên trong phòng chống ung thư vú nên tăng cường ăn nhiều rau, hoa quả chứa nhiều vitamin C.

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Không nên uống rượu

Người ta đã xem xét đến hơn 20 nghiên cứu để xác định rượu có làm thuận lợi cho việc sinh ra ung thư vú hay không. Điều đó bây giờ đã được khẳng định: Phụ nữ uống rượu càng tăng nguy cơ ung thư vú.

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Mỡ không an toàn

Sử dụng nhiều mỡ động vật nói chung là không có lợi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sự lệ thuộc đơn giản giữa chế độ chứa nhiều mỡ và sự tăng di căn và chết vì ung thư vú.

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Những bệnh nhân ung thư vú cần rất thận trọng dùng mỡ động vật, kết hợp với bơ và thịt. Nghiên cứu được dẫn ra ở Thụy Sĩ trong 220 phụ nữ - đại đa số bệnh tái phát sau phẫu thuật khi ăn chế độ mỡ quá thái này.

Ăn quá nhiều mỡ không chỉ thuận lợi cho sinh u mới mà còn làm cho tái phát nhanh chóng bệnh ung thư vú, bởi vậy người ta giới thiệu sử dụng chế độ ăn ít mỡ.

Tỷ lệ khẩu phần ăn phòng chống ung thư vú nên như sau:

– Ngũ cốc lứt gồm cám mì, gạo lứt, kê, mì lứt, bắp, yến mạch nấu dừ chín chiếm 50-60%.

– Súp: hành, cà rốt, rong biển, bí, tương chiếm 5-10%.

– Rau củ: củ cải, bắp cải, bí đỏ, bí xanh, cải xanh, luộc hoặc nấu canh chiếm 20-30%.

– Đậu: đậu biển, đậu Hà Lan, đậu nành, hay đậu phụ chiếm 5%.

– Rong biển chiếm 5%

– Thực phẩm động vật: hai tuần một lần, ăn một ít thịt cá luộc, hoặc hấp. Tuyệt đối tránh thịt bò.

– Hoa quả ăn vừa phải.

Những lời khuyên ngắn gọn

Tóm lại, dưới đây là những lời khuyên ăn uống để phòng tránh ung thư vú.

– Trước và sau mãn kinh thì ăn mỡ cá, rau đậu, và đậu tương.

– Ăn thức ăn giàu những chất chống estrogen: đậu tương bắp cải và họ hàng nhà nó và cám mì.

– Ăn nhiều rau xanh.

– Hạn chế rượu.

– Ăn mỡ chưa bão hoà loại omega-3 như mỡ cá, dầu oliu. Hạn chế axit béo không có lợi (thịt, dầu ngô, magarin, dầu hướng dương).

– Hãy ăn như người Nhật: Đó là chế độ ăn truyền thống của họ: 225 g quả, 225 g rau, 85 g các chế phẩm đậu tương chủ yếu tofu 100 g cá và rất ít thịt, sữa và rượu.

– Cần uống thêm Cadef để bồi bổ sức khoẻ chung.