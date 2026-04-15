Những nguồn sáng âm thầm tỏa rạng giữa đời thường

Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Giác Ngộ tổ chức triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 24 của Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong (PV Báo Giác Ngộ) và ra mắt tập sách ảnh mang tên Vượt qua bóng tối. Sự kiện khai mạc vào lúc 16h, thứ sáu, ngày 17/4/ 2026 tại số 14 Alexandre de Rhodes, phường Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: Sách Vượt qua bóng tối.
Triển lãm Ánh sáng & Bóng tối là một dự án nghệ thuật đặc biệt, mang tính thời sự cao khi trưng bày những hình ảnh về Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi TP.HCM hợp nhất đơn vị hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ - vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Phật giáo Việt Nam tham dự phiên Đại hội trọng thể.
Thông điệp của sự kiện được truyền tải qua sự tương phản đầy tinh tế giữa hai mảng nội dung. Phần “Ánh sáng” tập trung vào những khoảnh khắc trang nghiêm, hào hùng của đạo pháp trong giai đoạn chuyển mình lịch sử của thành phố. Luồng sáng này tượng trưng cho trí tuệ và lòng từ bi, soi rọi vào đời sống xã hội để mang lại sự an lạc cho người dân. Ảnh: Nhiều người nước ngoài đã đến Việt Nam tu hành, trở thành những tu sĩ Phật giáo Việt Nam.
Ảnh: Ôn lại dòng chảy các sự kiện, lĩnh vực Phật giáo đồng hành cùng đất nước.
Mảng “Bóng tối” là những lát cắt chân thực từ tập sách ảnh Vượt qua bóng tối, ghi lại nghị lực phi thường của các em học sinh khiếm thị tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: Giờ học định hướng và di chuyển.
Tác giả không dùng ống kính để khai thác sự khiếm khuyết, mà để tôn vinh những ánh sáng nội tâm mạnh mẽ vẫn tỏa rạng dù phải sống trong “bóng tối”. Ảnh: Cảm xúc thăng hoa.
Ảnh: Chạm vào ước mơ.
Ảnh: Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.
Sự giao thoa giữa một sự kiện tầm cỡ của Phật giáo và cuộc sống thầm lặng của những trẻ em khiếm thị tạo nên một thông điệp nhân văn sâu sắc. Đó là sự thấu cảm và trách nhiệm đồng hành của cộng đồng đối với những phận đời kém may mắn. Việc tổ chức triển lãm vào đúng dịp ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4 càng làm đậm nét hơn nghĩa cử cao đẹp này. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong cho biết, đây là triển lãm đặc biệt nhất trong sự nghiệp của ông vì chỉ có đúng 5 ngày để chuẩn bị. “Dù phải chạy hết tốc lực nhưng rất vui vì có thể chung tay lan tỏa những thông điệp ý nghĩa”. Ảnh: Tài năng tương lai - Đặng Hải My.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, sinh năm 1969, tại TP.HCM. Ông bắt đầu con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp từ năm 2000. Ông là một trong những nghệ sĩ có sức làm việc bền bỉ với 24 lần triển lãm ảnh cá nhân, phát hành 15 tập sách ảnh, hơn 200 giải thưởng ảnh nghệ thuật, báo chí trong và ngoài nước. Ảnh: Lạc quan.
