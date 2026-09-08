Những người yếu thế trên thị trường hẹn hò

Bằng cách hướng tình cảm của mình nhiều hơn nữa vào nhóm những người bị đánh giá thấp trên thị trường hẹn hò, bạn lại dễ tìm được bạn đời tuyệt vời.

Nhóm người sau đây đã được dữ liệu chứng minh là ít gặp cạnh tranh hơn hẳn trong việc hẹn hò, dù cho có bằng chứng về việc họ hoàn toàn đủ khả năng trở thành những người bạn đời tạo ra hạnh phúc.

Những nhóm bị đánh giá thấp hoàn toàn trong thị trường hẹn hò:

• Đàn ông thấp lùn

• Phụ nữ cực cao

• Đàn ông gốc Á

• Phụ nữ Mỹ gốc Phi

• Đàn ông là sinh viên hoặc học tập trong những lĩnh vực ít được yêu thích, chẳng hạn như giáo dục, lễ tân, khoa học, xây dựng hay vận tải

• Đàn ông và phụ nữ kém hấp dẫn theo chuẩn mực thông thường

Bằng cách hướng tình cảm của mình nhiều hơn nữa vào nhóm những người kể trên, bạn sẽ ít gặp phải cạnh tranh trong việc tìm kiếm người bạn đời tuyệt vời. Nhiều khả năng bạn còn tìm được một người yêu lý tưởng mà người khác đã sai lầm khi bỏ qua. Bạn có thể tìm thấy Youkilis trong tình yêu!

Tất nhiên, bảo mọi người bớt quan tâm đến những phẩm chất hào nhoáng, chẳng hạn như vẻ đẹp theo chuẩn mực thông thường - thứ vốn bị đánh giá quá cao trên thị trường hẹn hò - dù đây có thể là một lời khuyên hợp lý dựa trên dữ liệu, thì vẫn là điều khó thực hiện.

Có lý do khiến những phẩm chất hào nhoáng đó được khao khát: sự hào nhoáng, gần như theo đúng nghĩa đen, luôn thu hút sự chú ý của chúng ta. Quay trở lại với quan điểm của Adam Duritz rằng tất cả chúng ta đều đang tìm kiếm “một điều gì đó đẹp đẽ.” Liệu có cách nào dựa trên bằng chứng xác thực giúp bạn không còn bị vẻ ngoài hào nhoáng đánh lừa trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi không?

Trong tình yêu, đối tác lý tưởng chỉ mang tính chất tương đối. Ảnh: Your Tango.

Một phát hiện quan trọng, có liên quan, đầy thú vị và được chứng minh bằng dữ liệu đã được các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas khám phá. Vào đầu khóa học, các giáo sư yêu cầu tất cả sinh viên dị tính trong lớp đánh giá mức độ hấp dẫn của từng người bạn học khác giới. Không có gì ngạc nhiên khi phần lớn sinh viên có sự đồng thuận cao. Hầu hết đều chọn cùng một nhóm bạn học mà họ cho là hấp dẫn nhất - những người này, theo định nghĩa, chính là những người đẹp theo chuẩn mực thông thường. Hãy nghĩ đến Brad Pitt hay Natalie Portman hoặc những gương mặt tương tự nhất trong lớp.

Đến cuối khóa học, các giáo sư một lần nữa yêu cầu sinh viên đánh giá mức độ hấp dẫn của từng bạn học khác giới. Đây là lúc nghiên cứu trở nên thú vị. Lúc này, sự đồng thuận đã giảm đáng kể. Cuối khóa, khả năng một người đánh giá ai đó là hấp dẫn nhất trong khi những người khác lại không nghĩ vậy đã tăng lên đáng kể.

Điều gì đã xảy ra giữa thời điểm đầu và cuối khóa học, khiến cho nhiều người thay đổi cách đánh giá về độ hấp dẫn của bạn học đến thế? Chính là vì các sinh viên này đã dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

Chàng trai với đôi mắt sắc sảo và chiếc cằm góc cạnh có thể trông hấp dẫn vào ngày đầu tiên của khóa học. Nhưng nếu những cuộc trò chuyện với cậu ta không thú vị, cậu ta sẽ dần trở nên kém thu hút. Ngược lại, cô gái với chiếc mũi khoằm và gò má thấp thoạt nhìn có vẻ kém hấp dẫn. Nhưng cô ấy ngày càng thu hút hơn đối với những ai thích nói chuyện cùng cô.

Kết quả của nghiên cứu này mang lại những hàm ý sâu sắc về cách chúng ta tiếp cận việc hẹn hò. Hãy nhớ rằng chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm bạn đời dựa trên vẻ đẹp ngoại hình theo chuẩn mực cùng một số phẩm chất hào nhoáng khác - kiểu người có thể đạt điểm rất cao trong thang đo mức độ hấp dẫn vào ngày đầu tiên của khóa học - dù những người này thường bị cạnh tranh gay gắt và không nhất thiết là bạn đời tốt hơn. Khi gặp những người thiếu các phẩm chất hào nhoáng này, ta thường không cảm thấy hấp dẫn và không đi đến hẹn hò cùng họ.

Nghiên cứu này gợi ý rằng có lẽ chúng ta có thể thay đổi phản ứng ban đầu trước sự thiếu hấp dẫn. Các nghiên cứu cho thấy sự hấp dẫn về ngoại hình có thể phát triển theo thời gian nếu ta thích một người (hoặc mất dần nếu ta không thích họ). Dữ liệu gợi ý rằng chúng ta nên cho cơ hội hẹn hò với những “tài sản bị định giá thấp” - những người có thể không sở hữu các đặc điểm mà số đông khao khát - ngay cả khi ban đầu ta không thấy họ hấp dẫn. Và hãy kiên nhẫn, để cho sự hấp dẫn tiềm tàng có cơ hội khai hoa kết trái.

Vậy là ta đã bàn đủ về những phẩm chất không dự đoán được hạnh phúc trong mối quan hệ, chẳng hạn như vẻ đẹp hình thức. Vậy những phẩm chất nào thực sự có thể dự đoán được?

Kiểu bạn đời lý tưởng: Một người hài lòng với cuộc sống, tự tin vào bản thân và luôn nỗ lực hoàn thiện chính mình

Joel và các đồng tác giả của cô đã tìm ra vài phẩm chất nơi một đối tác tình cảm quả thực có sức mạnh dự đoán với việc bạn tình của họ có hạnh phúc hay không. Nghiên cứu của họ chỉ ra các phẩm chất sau đây nằm trong số dễ dự đoán nhất nơi một bạn đời tốt đẹp:

• Hài lòng với cuộc sống

• Gắn bó theo kiểu lành mạnh (Hãy kiên nhẫn nếu bạn không hiểu điều này là gì – và vài cụm từ khác nữa; tôi sẽ giải thích chúng ngay sau đây.)

• Tận tâm

• Có chí cầu tiến

Chúng ta nên hiểu danh sách này như thế nào?

Có lẽ bài học đầu tiên là: để nâng cao cơ hội tìm được hạnh phúc trong tình yêu, bạn nên... đọc các bài báo tâm lý học loằng ngoằng để hiểu các thuật ngữ trong đó là gì. Hóa ra những điềm báo tốt nhất cho mức độ hạnh phúc tương lai của bạn với một đối tác tình cảm lại là điểm số của họ trong những bài trắc nghiệm khác nhau mà các nhà tâm lý học nghĩ ra.

Nghĩa là, nếu lần tới bạn gái yêu cầu bạn tắt chương trình bóng đá đi và cùng cô ấy đến ngồi trên sô pha, làm thử bài trắc nghiệm tâm lý mới nhất cô ấy tìm được trên mạng - thay vì nổi cơn tam bành về việc bạn ghét mấy cái trắc nghiệm tâm lý ngớ ngẩn ấy đến mức nào và chỉ muốn được yên thân để xem các môn thể thao trong một buổi tối “chết tiệt”, thậm chí tự hỏi có phải độc thân cả đời sẽ tốt hơn không - thì bạn nên cùng cô ấy làm thử.

Lúc đó, bạn có thể tìm hiểu được liệu cô ấy có những phẩm chất tạo nên một người bạn đời thích hợp về lâu dài hay không. Tốt hơn thế nữa là bạn có thể chủ động gợi ý cả hai làm những bài trắc nghiệm này.

Vậy những bài trắc nghiệm ấy có thể quyết định điều gì?

Mức độ hài lòng với cuộc sống thì không có gì cần phải giải thích thêm. Những người hài lòng với cuộc đời thường trở thành một bạn đời tốt đẹp hơn về lâu dài. Cảnh báo đây: bạn chuẩn bị được nghe một câu đùa hơi ngốc nghếch về Mick Jagger nè. Khi Jagger tiến lên sân khấu và hát “Tôi chẳng thể hài lòng với cái gì” thì giọng hát, nhịp điệu và cá tính của anh ta trông có vẻ hay đó, nhưng lắng nghe ca từ là bạn sẽ thấy ngay dấu hiệu cảnh báo về việc anh ta khó có khả năng làm phụ nữ hạnh phúc trong một mối quan hệ lâu bền.