Những người 'trúng độc đắc' trong tình yêu

Có những người chỉ yêu một lần trong đời, nhưng mối tình ấy rất đáng quý. Hai người yêu nhau, bên nhau từ khi còn trẻ, đồng hành với nhau tới lúc chân chậm, mắt mờ.

Tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn và cùng nhau trưởng thành. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Mười năm yêu em.

Cũng có những người chỉ yêu một lần, tình yêu đó vẫn nồng nàn cho đến cuối đời. Những bức hình cũ kỹ đã mờ của ông bà chúng ta, những người ở tuổi tám mươi dường như vẫn yêu nhau như ngày mới cưới.

Những viên ngọc quý này không được định trước phải trải qua ba bài học trong tình yêu như mọi người chúng ta, nhưng điều đó vẫn làm cho chúng ta tự hỏi liệu chúng ta có biết rõ cách yêu thế nào không?

Tuy nhiên, không phải những cặp đôi này đã may mắn khi có thể trưởng thành và phát triển cùng nhau. Những cá nhân này có thể học được ba bài học tương tự như những người thực sự đi qua ba mối tình - mục tiêu của họ đó là cùng sát cánh bên nhau qua những bài học trong cuộc sống này.

Không có cách nào đúng hơn hoặc sai hơn, hoặc khó khăn hơn, mà chỉ là linh hồn của chúng ta đã chọn cách nào trước khi bước vào kiếp sống này.

Ai đó từng nói với tôi rằng những người này thực sự rất may mắn, và có lẽ đúng như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng những người có thể đến được với mối tình thứ ba cũng may mắn không kém, những người đã từ bỏ hoàn toàn tình yêu sau quá nhiều đêm dài hiu quạnh.

Bởi vì vấn đề không phải chúng ta có sẵn sàng cho tình yêu hay chưa, mà là tình yêu có sẵn sàng cho ta hay không. Điều tất cả chúng ta đều phải nhớ đó là trước đây mọi chuyện không như ý muốn không có nghĩa bây giờ cũng sẽ như vậy.

Điều thực sự quan trọng đó là liệu chúng ta có bị cách ta yêu thương giới hạn, hay chúng ta yêu thương mà không có những giới hạn. Tất cả chúng ta có thể lựa chọn để ở lại với mối tình đầu tiên, thứ có vẻ đẹp đẽ và làm mọi người thấy vui.

Chúng ta có thể ở lại với mối tình thứ hai và tin rằng nếu chúng ta không cần phải đấu tranh vì nó thì nó cũng đáng đó chứ. Hoặc chúng ta có thể đưa ra lựa chọn để tin tưởng vào mối tình thứ ba.

Mối tình cho ta cảm giác về nhà mà không cần bất kỳ lý do nào; mối tình không giống như một cơn bão, mà giống như sự yên tĩnh của màn đêm sau cơn bão.

Và có thể có điều gì đó đặc biệt về mối tình thứ nhất, điều gì đó khác biệt một cách nhói đau về mối tình thứ hai... nhưng cũng có điều gì đó tuyệt vời từ mối tình thứ ba.

Mối tình mà ta chưa từng trông đợi.

Mối tình cho ta thấy tại sao trước đó mọi chuyện đều không như ý muốn.

Mối tình kéo dài mãi mãi.

Và đó chính là khả năng làm cho việc cố gắng thêm một lần nữa luôn luôn xứng đáng, bởi sự thật là, bạn không thể biết được lúc nào bạn vô tình bước chân vào tình yêu.