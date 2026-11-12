Những ngôi sao MU có thể đổi vận dưới thời Pochettino

Mauricio Pochettino có thể tạo ra cuộc cạnh tranh vị trí lớn tại MU, với Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko và Leny Yoro nằm trong nhóm cầu thủ có cơ hội hưởng lợi.

Nếu tiếp quản Manchester United, Mauricio Pochettino sẽ nhận một đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng thiếu sự gắn kết. Sau 10 vòng Premier League 2026/27, MU đứng thứ 18 với vỏn vẹn 8 điểm. Thành tích nghèo nàn khiến tương lai HLV Michael Carrick trở nên bấp bênh, trong khi Pochettino nổi lên như ứng viên hàng đầu thay thế.

Vấn đề với Pochettino không chỉ nằm ở việc chọn ra 11 cầu thủ tốt nhất. Ông cần tìm được những người phù hợp với cách chơi của mình, đồng thời giải quyết sự mất cân bằng khiến MU liên tục đánh rơi điểm số.

Trong quá khứ, Pochettino từng xây dựng Tottenham thành đội bóng cạnh tranh chức vô địch Premier League và góp mặt ở chung kết Champions League 2018/19. Ông cũng giúp nhiều cầu thủ trẻ tiến bộ rõ rệt tại Tottenham lẫn Chelsea. Tuy nhiên, áp dụng công thức cũ vào MU chưa chắc mang lại kết quả tương tự.

Mainoo, Sesko đứng trước cơ hội lớn

Pochettino thường sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, đề cao khả năng kiểm soát khu trung tuyến, pressing và chuyển trạng thái nhanh. Theo thống kê của Premier League, ông từng triển khai hệ thống này trong 135 trên 202 trận được khảo sát khi dẫn dắt Tottenham.

Với cách tổ chức ấy, Kobbie Mainoo có thể trở thành một trong những cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất. Tiền vệ người Anh sở hữu khả năng giữ bóng, xoay trở trong không gian hẹp và thoát pressing khá tốt. Tuy nhiên, để phát huy những phẩm chất này, Mainoo cần được chơi cạnh một tiền vệ có khả năng tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự.

Kobbie Mainoo có thể trở thành một trong những cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất nếu Pochettino tới MU.

Carlos Baleba là phương án đáng cân nhắc nhờ sức mạnh, tốc độ và khả năng bao quát khu trung tuyến. Youri Tielemans có thể mang đến sự điềm tĩnh trong khâu điều tiết bóng, trong khi Andrey Santos và Manuel Ugarte cũng là những lựa chọn cho cuộc cạnh tranh ở tuyến giữa. Pochettino sẽ phải xác định ai thực sự đáp ứng được yêu cầu chiến thuật, thay vì chỉ lựa chọn dựa trên tên tuổi.

Bruno Fernandes nhiều khả năng vẫn giữ vai trò quan trọng. Tại Tottenham, Pochettino từng giúp Christian Eriksen phát huy khả năng sáng tạo. Khi dẫn dắt Chelsea mùa 2023/24, ông cũng tạo điều kiện để Cole Palmer ghi 22 bàn và có 11 kiến tạo tại Premier League.

Bruno có thể đảm nhận vai trò tương tự, nhưng sẽ phải điều chỉnh thói quen chơi bóng. Tiền vệ người Bồ Đào Nha thường di chuyển rộng, sẵn sàng thực hiện những đường chuyền mạo hiểm. Trong hệ thống của Pochettino, anh cần chọn thời điểm xử lý hợp lý hơn, đồng thời tham gia pressing ngay khi đội nhà mất bóng.

Mason Mount cũng có cơ hội cạnh tranh nhờ khả năng di chuyển và hỗ trợ phòng ngự. Dù chưa từng làm việc cùng Pochettino tại Chelsea, tiền vệ người Anh sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp với lối chơi giàu năng lượng mà HLV Argentina theo đuổi.

Trên hàng công, Benjamin Sesko là cái tên đáng chờ đợi. Pochettino từng góp phần đưa Harry Kane trở thành một trong những trung phong hàng đầu Premier League. Sau này, Nicolas Jackson cũng ghi 14 bàn tại giải Ngoại hạng Anh mùa 2023/24 dưới sự dẫn dắt của ông ở Chelsea.

Sesko có thể hình, tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ. Tuy nhiên, tiền đạo người Slovenia còn phải cải thiện khả năng phối hợp, chọn vị trí và tham gia pressing. Nếu được hướng dẫn đúng cách, Sesko có thể tiến bộ đáng kể thay vì tiếp tục phụ thuộc vào những tình huống bóng dài hoặc cơ hội phản công.

Đội hình dự kiến của MU dưới thời Pochettino. Ảnh: AI.

Ở hai cánh, Bryan Mbeumo và Amad sẽ cạnh tranh quyết liệt. Mbeumo có lợi thế về tốc độ, khả năng dứt điểm và tấn công trực diện. Amad lại nổi bật ở kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp trong phạm vi hẹp. Matheus Cunha phù hợp với vị trí tiền đạo lệch trái, được phép bó vào trung lộ để kết nối cùng Bruno.

Ngược lại, Joshua Zirkzee có thể gặp khó khăn. Tiền đạo Hà Lan giỏi làm bóng và phối hợp với đồng đội, nhưng chưa thực sự nổi bật về tốc độ, khả năng tấn công khoảng trống hay gây sức ép liên tục lên hàng thủ đối phương.

Cuộc cạnh tranh khốc liệt ở hàng phòng ngự

Nếu hàng công cần cải thiện hiệu suất, hàng thủ mới là nơi Pochettino phải thực hiện những điều chỉnh quan trọng nhất.

Trận hòa Aston Villa 4-4 hôm 8/11 cho thấy MU dễ tổn thương như thế nào khi đối thủ tăng tốc. Đội bóng thủng lưới hai bàn chỉ sau 3 phút 40 giây, sau đó tiếp tục nhận thêm hai bàn trong hiệp hai. Ghi được bốn bàn nhưng vẫn không thể chiến thắng phản ánh rõ vấn đề về khả năng tổ chức phòng ngự.

Pochettino thường yêu cầu các hậu vệ dâng cao, duy trì cự ly đội hình để hỗ trợ pressing. Cách chơi này đòi hỏi trung vệ phải đủ nhanh, phán đoán tốt và có khả năng xử lý những tình huống một đối một.

Leny Yoro sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp. Trung vệ người Pháp có tốc độ, khả năng tranh chấp và tiềm năng phát triển. Matthijs de Ligt mang đến kinh nghiệm, sức mạnh, trong khi Lisandro Martinez có lợi thế ở khả năng chuyền bóng và triển khai tấn công từ tuyến dưới.

Harry Maguire sẽ phải cạnh tranh với những lựa chọn này. Kinh nghiệm và khả năng không chiến vẫn hữu ích, nhưng tốc độ khi lùi về bảo vệ khoảng trống phía sau hàng thủ có thể trở thành bất lợi trong hệ thống pressing tầm cao.

Hai vị trí hậu vệ biên cũng đứng trước những thay đổi. Patrick Dorgu có thể được trao thêm cơ hội nhờ tốc độ và khả năng lên công về thủ. Noussair Mazraoui là lựa chọn linh hoạt, có thể đảm nhận nhiều vai trò trong hệ thống phòng ngự.

Diogo Dalot phải cải thiện sự ổn định, đặc biệt ở những tình huống phòng ngự chuyển trạng thái. Luke Shaw vẫn có giá trị chuyên môn, nhưng khả năng duy trì thể trạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội thi đấu.

Trong khung thành, Senne Lammens không chỉ cần cản phá tốt mà còn phải tham gia hiệu quả hơn vào quá trình triển khai bóng. Khi hàng thủ dâng cao, thủ môn phải chủ động kiểm soát khoảng trống và hỗ trợ đồng đội trước những pha phản công.

Carrick được cho là sắp phải rời MU.

Nếu các cầu thủ đều đủ thể lực, Pochettino có thể cân nhắc bộ khung 4-2-3-1 gồm Lammens; Mazraoui, Yoro, De Ligt, Dorgu; Baleba, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Cunha; Sesko. Tuy nhiên, những lựa chọn này vẫn phụ thuộc vào quá trình đánh giá nhân sự thực tế và kế hoạch chuyển nhượng của CLB.

Pochettino không nhất thiết phải thay nửa đội hình để cải thiện MU. Điều ông cần trước tiên là thiết lập một hệ thống có nguyên tắc rõ ràng, trong đó mỗi cầu thủ hiểu vai trò của mình và chịu trách nhiệm khi đội nhà mất bóng.

Tại Tottenham, Pochettino từng thành công nhờ xây dựng được một tập thể có thể lực tốt, chơi bóng với cường độ cao và duy trì sự gắn kết. Những cầu thủ như Kane, Dele Alli hay Eriksen phát triển bởi được đặt vào hệ thống phù hợp.

MU hiện có không ít cầu thủ tài năng, nhưng những cá nhân ấy chưa tạo thành một tập thể đủ sức cạnh tranh. Nếu Pochettino thực sự đến Old Trafford, ông sẽ phải giải quyết vấn đề tồn tại qua nhiều đời HLV: chọn cầu thủ theo yêu cầu chiến thuật, thay vì điều chỉnh chiến thuật để chiều lòng từng ngôi sao.