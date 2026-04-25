Những ngôi sao kiến tạo hay nhất châu Âu mùa này

Đội trưởng Bruno Fernandes của Manchester United dẫn đầu danh sách với 18 kiến tạo sau 30 trận cho "Quỷ đỏ". Dù có thời điểm bị kéo xuống chơi như một tiền vệ trung tâm, anh vẫn cho thấy khả năng tạo cơ hội ghi bàn ấn tượng.
Michael Olise, ngôi sao của Bayern Munich, ghi dấu ấn mạnh khi vừa ghi 12 bàn, vừa có 18 kiến tạo, phản ánh sự toàn diện trong vai trò tấn công tại sân Allianz Arena.
Xếp thứ ba trong danh sách là hậu vệ Federico Dimarco, khi anh đóng góp tới 15 kiến tạo cho Inter Milan. Tuyển thủ Italy trở thành mũi khoan lợi hại bên cánh trái của CLB.
Một ngôi sao khác của Bayern Munich góp mặt trong top 5 là Luis Diaz. Cầu thủ chạy cánh người Colombia đang có mùa giải bùng nổ với 15 bàn thắng và 13 kiến tạo, thể hiện khả năng tạo đột biến cao.
Julian Ryerson, hậu vệ của Dortmund, có khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả với 12 kiến tạo. Anh đang thu hút sự chú ý từ nhiều CLB lớn.
Tài năng 18 tuổi của Barcelona, Lamine Yamal, thể hiện sự toàn diện trong lối chơi khi ghi 16 bàn và có thêm 11 kiến tạo, qua đó khẳng định vị thế ngôi sao tương lai của bóng đá thế giới.
Rayan Cherki nổi bật trong vai trò sáng tạo tại Man City. Anh đóng góp 10 kiến tạo dù không phải lúc nào cũng được đá chính.
Arda Guler, tài năng sáng giá của Real Madrid, cũng có mùa giải tích cực với 9 kiến tạo. Cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện bằng lối chơi kỹ thuật và khả năng kết nối tốt với đồng đội.
