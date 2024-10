Những ngày cuối đời của Liam Payne

Liam Payne tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn gái Kate Cassidy và tham dự buổi hòa nhạc của cựu thành viên nhóm One Direction trước khi qua đời.

Theo People, vài giờ trước khi qua đời, Liam Payne đã chia sẻ trên mạng xã hội về những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ tại Buenos Aires (Argentina). Nam ca sĩ đã tới Argentina được một khoảng thời gian để tham dự buổi hòa nhạc của Niall Horan, cựu thành viên nhóm One Direction.

Trong đoạn clip được Liam Payne chia sẻ, nam ca sĩ kỳ vọng vào cuộc tái ngộ với Niall Horan: "Đã lâu rồi tôi và Niall không nói chuyện. Chúng tôi có rất nhiều điều để nói. Tôi còn muốn giải quyết một vài vấn đề với cậu ấy. Không phải theo hướng tiêu cực đâu. Chỉ là chúng tôi cần nói chuyện".

Trong những hình ảnh khác, Liam Payne tận hưởng kỳ nghỉ bên bạn gái Kate Cassidy. Đăng kèm là những dòng chú thích mang năng lượng vui vẻ từ nam ca sĩ như "Một ngày tuyệt vời ở Argentina" hay "Thật vui khi có thời gian nghỉ ngơi".

Tuy nhiên, cũng theo People, thời gian qua, mối quan hệ với hôn thê cũ của Liam Payne gặp nhiều trắc trở. Hồi tháng 5, Maya Henry đã chia sẻ về khoảng thời gian hẹn hò cùng câu chuyện phá thai. Ngoài ra, chỉ một tuần trước khi Liam Payne qua đời, Maya Henry cáo buộc anh liên tục tấn công cô qua điện thoại. Nguồn tin Daily Mail cho biết Maya Henry sốc khi nghe tin về cái chết của Liam Payne.

Liam Payne đăng tải khoảnh khắc bên bạn gái Kate Cassidy. Ảnh: People.

Alberto Crescenti, giám đốc SAME, dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires, cho biết đội cứu thương đã có mặt sau khi nhận cuộc gọi từ khách sạn CasaSur Palermo. Qua quá trình kiểm tra, đội SAME xác nhận nạn nhân không có khả năng hồi phục và đã qua đời. Hiện, chính quyền địa phương chưa đưa ra thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong, theo Just Jared.

Theo Daily Mail, cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi từ một nhân viên tại khách sạn yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp với một vị khách có biểu hiện say rượu, theo đoạn ghi âm thu từ Bộ An ninh Buenos Aires.

“Khi tỉnh táo, anh ta có hành động đập phá căn phòng và chúng tôi cần các anh tới để hỗ trợ”, nhân viên này nói. Giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp Alberto Crescenti cho biết Liam Payne bị thương tích rất nghiêm trọng sau khi rơi từ tầng 3 xuống sân. Khi tiếp cận, đội cấp cứu đã xác minh danh tính nam ca sĩ thông qua hộ chiếu.

Theo Sky News, hàng loạt người hâm mộ xuất hiện trước khách sạn CasaSur Palermo để bày tỏ sự tiếc thương dành cho cựu thành viên nhóm nhạc One Direction.

Hình ảnh và các đoạn video được giới truyền thông ghi nhận lực lượng cảnh sát địa phương phong tỏa khách sạn, hạn chế người dân tiếp cận để điều tra. Những người hâm mộ có mặt đều bàng hoàng trước sự việc, họ dành cho nhau những cái ôm động viên để xoa dịu nỗi đau tinh thần.