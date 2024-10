Han So Hee bị nghi nói xấu Hyeri

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, một tài khoản bị nghi là của Han So Hee liên tục bình luận tiêu cực dưới bài đăng của Hyeri suốt thời gian qua.

Star News Korea đưa tin dưới các bài đăng của Hyeri, một tài khoản có tên Catsaretheavengers liên tục để lại những bình luận ác ý. Tài khoản này luôn có những bình luận vượt quá giới hạn, thậm chí nhắc đến Han So Hee, chẳng hạn: "Chắc vui lắm nhỉ, nhờ Han So Hee, lượng người theo dõi của Hyeri mới tăng. Nhưng mà giờ thì ai cũng bỏ đi hết rồi" hay “Lần đầu tiên sau một thời gian, Hyeri nhận được rất nhiều sự chú ý nhờ Han So Hee”.

Đáng nói, Jeon Jong Seo, đồng nghiệp thân thiết với Han So Hee theo dõi tài khoản này. Và tài khoản Catsaretheavengers cũng đang theo dõi Han So Hee. Ảnh đại diện của tài khoản này là ảnh Han So Hee tải lên trang cá nhân trong quá khứ. Catsaretheavengers được lập ra cách đây khoảng 3 tháng tức sau khi vụ việc của Han So Hee và Ryu Jun Yeol nổ ra. Điều này dẫn đến suy đoán Catsaretheavengers là tài khoản riêng do Han So Hee tạo ra.

Han So Hee phủ nhận mở tài khoản đá đểu Hyeri.

Tuy nhiên, sau đó công ty quản lý 9Ato Entertainment của Han So Hee phủ nhận việc nữ diễn viên đã lập nên tài khoản Catsaretheavengers. Trong khi đó, công ty quản lý của Jeon Jong Seo từ chối trả lời vấn đề này.

Cách đây không lâu, Han So Hee vướng ồn ào vì chuyện tình cảm với Ryu Jun Yeol. Vụ việc bắt nguồn từ bài viết của một tài khoản mạng đăng vào 15/3. Người này khẳng định nhìn thấy Ryu Jun Yeol và Han So Hee tại bể bơi ở một khách sạn của Hawaii. Lee Hyeri, bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol sau đó có bài viết ẩn ý khiến Han So Hee bị nghi ngờ là người thứ 3.

Ngay sau đó, Han So Hee có bài viết được cho là “đáp trả” Hyeri. Cô viết: “Tôi không có hứng thú, không tạo mối quan hệ và cũng không can thiệp chuyện yêu đương của người khác. Tôi yêu thích show hẹn hò Transit Love nhưng chuyện đó không xảy ra với tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm”.

Sau đó, sự việc có thêm nhiều diễn biến mới khiến Han So Hee bị quay lưng, nhãn hàng cắt hợp đồng quảng cáo. Ngày 30/3, tờ Edaily đưa tin công ty quản lý của Ryu Jun Yeol xác nhận nam diễn viên và Han So Hee đã chia tay.