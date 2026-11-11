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Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

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Những năm tháng tuổi trẻ và lời nhắn cho tương lai

  • Thứ tư, 11/11/2026 19:44 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Những năm tháng tuổi trẻ chính là nền móng để xây dựng tương lai. Sự nỗ lực của hiện tại sẽ được trả giá xứng đáng vào một ngày không xa, khi bạn thấy biết ơn chính mình.

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Những năm tháng tuổi trẻ hãy cố gắng trau dồi bản thân. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Một Seoul chưa biết đến.

Ở nhà rỗi rãi, lại xem X-Men: Reversing the Future lần nữa. Tôi rất thích thể loại phim siêu anh hùng, những bộ phim tưởng chừng đơn giản và “thô lỗ” này có thể mang đến nhiều cảm xúc.

Cũng giống như một đứa trẻ chưa hiểu đạo lý, không hiểu nhân tình thế thái, nhưng chắc chắn sẽ yêu thích tình cảm nồng nhiệt của những siêu anh hùng đó.

Khi vị giáo sư X trẻ tuổi đến tương lai, nhìn thấy con người đã già của mình (bao nhiêu người muốn có loại siêu năng lực này nhỉ?), anh ta nói: “Mỗi khi sử dụng năng lực này, những giọng nói trong đầu đè nén tôi đến vỡ vụn. Âm thanh ấy khiến tôi quá đau đớn”.

Giáo sư X lớn tuổi rất bình tĩnh, nói một câu đầy ấn tượng: “Khó khăn trở ngại hay thất bại sẽ khiến anh đau, cũng sẽ làm anh càng mạnh mẽ hơn”. Một câu nói quá đỗi giản dị, nhưng quả thực là chân lý mà rất nhiều bạn trẻ không muốn tin.

Xem phim xong, tôi ngồi vào bàn làm việc và tự hỏi: “Nếu có thể xuyên thời gian và không gian để trở về quá khứ, mình sẽ nói gì với bản thân?”

Tôi nghĩ nếu quay ngược thời gian, gặp lại chính mình lúc mười tám tuổi, tôi cũng sẽ nói câu này: “Lý Thượng Long, đừng sợ khó khăn hay thất bại. Những khó khăn hay thất bại lúc này đều sẽ giúp cậu mạnh mẽ hơn trong tương lai.”

Vậy nếu bạn vượt thời gian đến tương lai, thử đoán xem bạn trong tương lai sẽ nói gì với bạn ở hiện tại?

Tôi nghĩ mình sẽ nói một câu giống như vậy thôi: “Thượng Long, tất cả thất bại hay khó khăn cậu đang trải qua, đều góp phần làm cho cậu trở nên tốt đẹp hơn.”

Thế nhưng thời gian không thể quay ngược. Tuy không vùn vụt trôi quá nhanh, nhưng muốn mua lại một giây cũng không được.

Nhà thơ Cervantes [1] nói: “Thời gian như dòng nước chảy xiết dữ dội. Nó một đi không trở lại, không hề luyến tiếc.”

Vì vậy, giả sử, chỉ là giả sử thôi, chúng ta có thể vượt thời gian, nghe bản thân ở tương lai nói một câu, đó sẽ là câu gì?

Tôi nghĩ chỉ có hai khả năng, và khả năng này cũng giống những gì mà tôi ở hiện tại nói với mình trong quá khứ: Một là, “Tại sao hồi đó cậu không chăm chỉ làm việc?” Hai là, “Cảm ơn cậu, nhờ có cậu hồi đó mới có tôi bây giờ.” Bạn hy vọng sẽ được nghe câu nào đây?

[1] Miguel de Cervantes y Saavedra: Tiểu thuyết gia, nhà thơ và nhà soạn kịch người Tây Ban Nha. (ND)

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

Tuổi trẻ Tương lai Nỗ lực Ấn tượng Cảm ơn Thời gian

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