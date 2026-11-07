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Tuổi 30 mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Cuốn sách là tập hợp những chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc, giúp người đọc cảm thấy được đồng cảm và khích lệ. Nó khẳng định rằng tuổi 30 không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để sống chủ động, bản lĩnh và dám theo đuổi ước mơ với tinh thần trưởng thành hơn.

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Đọc 'Thủy hử' tại những thời điểm khác nhau trong cuộc đời

  • Thứ bảy, 7/11/2026 08:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, trải nghiệm đọc của chúng ta sẽ thay đổi. Cảm nhận về tác phẩm kinh điển như "Thủy Hử" cũng sẽ thay đổi theo góc nhìn của người đọc.

Thủy Hử ảnh 1

Thủy Hử là tác phẩm kinh điển, được nhiều thế hệ độc giả yêu thích. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Thủy Hử.

Khi cầm cuốn sách trong tay, trước tiên tôi đóng nó lại và tự hỏi mình muốn xem gì từ nó, muốn nghe tác giả nói với mình điều gì, hay muốn giao tiếp với tâm hồn thú vị này như thế nào.

Tiếp đó, tôi mở sách, tìm câu trả lời từ mục lục, hoặc tìm vị trí có câu trả lời mình cần, rồi đọc những gì tác giả viết.

Khi có câu trả lời, tôi sẽ đọc từng chút một.

Thực tế, có rất nhiều phương pháp đọc sách kỳ lạ. Một số người thậm chí còn dạy bạn đọc cuốn sách trong vài phút. Những phương pháp này là sự xúc phạm đối với việc đọc sách, tác giả đã dành cả năm, thậm chí lâu hơn để viết một cuốn sách, nhưng bạn lại chỉ dành vài phút để đọc nó.

Cách tốt nhất để đọc sách là đọc từng chữ, từng chữ một, vì tác giả cũng phải viết từng chữ một mới hoàn thành. Phần khó đọc nhất của một cuốn sách, kỳ thực chính là những trang đầu, khi đi xa hơn, bạn đã ở trong thế giới của cuốn sách rồi.

Trong cuộc họp báo, một thanh niên hỏi: “Bình thường tôi không thích đọc sách, nhưng anh Thượng Long ạ, tôi có thể hiểu được sách của anh, như thế là sao?”. Mọi người trong khán phòng đều bật cười.

Tôi trêu anh ấy: “Tôi vốn nghe không hiểu nhạc cổ điển, nhưng nghe bài Little Apple, tôi thấy hay lắm". Tôi nói tiếp: “Nếu nghe Little Apple làm tôi hiểu rằng thế giới này vẫn còn âm nhạc, và thế giới này vẫn có thể làm tôi vui, giúp tôi tiến bộ, vậy thì tôi sẽ tiếp tục nghe bài Little Apple.”

Tôi thường khuyên các học viên của mình không nên đọc những cuốn sách mà ngay lập tức có thể làm hao mòn hứng thú của họ, nếu như sau khi đọc vài trang, vẫn không thấy hứng thú, thì hãy đặt chúng xuống. Nếu cố đọc tiếp, sẽ mất đi hứng thú của việc đọc sách.

Một khi cảm giác hứng thú biến mất, thật khó để có được nó trở lại.

Một hiểu lầm khác là, bạn cho rằng mình phải đọc thật nhiều. Kỳ thực, bạn không cần đọc quá nhiều. Người xưa nói sách đầy năm xe là bởi những cuốn sách thời đó đều được chép lại bằng tay, thành ra rất dày, cho nên thực ra năm xe cũng không chứa nhiều sách lắm đâu. Nhưng ngày nay, sách ngày càng nhiều hơn, nội dung cũng không đồng đều. Bạn không cần đọc tất cả. Điều bạn cần là đọc nhiều sách hay, và nhất định phải đọc đi đọc lại nhiều lần.

Nhiều cuốn sách hay, khi đọc lần đầu tiên, có khi chưa thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nhưng khi đọc lần thứ hai, sẽ bất chợt nhận ra tác giả đã chôn giấu một quả trứng phục sinh lớn đến vậy ở ngay trong cuốn sách.

Mấy bữa trước, tôi đọc cuốn Thủy Hử lần nữa, chợt nhận thấy, hoá ra đọc cùng một cuốn sách vào các thời điểm khác nhau lại cho những cảm giác không giống nhau. Bởi vì bạn tại thời điểm đó và bạn của hiện tại, đã không còn giống nhau nữa rồi.

Lý Thượng Long/ Sài Gòn Books & NXB Dân trí

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