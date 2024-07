Những món không nên nấu với củ cải

Ăn củ cải trắng với cà rốt giúp tăng hấp thụ vitamin C? Đúng

Sai Theo India Times, củ cải trắng chứa hàm lượng lớn vitamin C, rất tốt cho sức khỏe. Trong khi đó, cà rốt lại chứa một loại enzyme gọi là axit ascorbic, có thể phá hủy vitamin C. Vì thế, nếu ăn chung thì lượng vitamin C trong củ cải trắng sẽ bị phân hủy.