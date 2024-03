Những mốc thời gian 3 tháng quan trọng với người trưởng thành

Các bài đọc trong ba tháng đầu sẽ giúp bạn rũ bỏ được những tiếng nói ngoại tại bảo bạn phải theo con đường nghề nghiệp nào.

Mục tiêu của cuốn sách này là giúp bạn trở thành một thực tế gia cấp tiến, để khi bạn đọc xong và gấp sách lại, bạn sẽ tự mình tiếp tục nhìn người và nhìn đời qua lăng kính sáng rõ này, và trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết trước những mối nguy cũng như cơ hội trong môi trường xã hội của bạn.

Nó dựa trên 25 năm nghiên cứu chuyên sâu về các chủ đề quyền lực, thuyết phục, chiến lược, làm chủ, và bản chất con người, và nó là kết tinh tất cả các bài học trong các sách của tôi.

Các bài đọc trong ba tháng đầu sẽ giúp bạn rũ bỏ được những tiếng nói ngoại tại bảo bạn phải theo con đường nghề nghiệp nào, thay vào đó sẽ kết nối bạn với tiếng nói nội tại của chính bạn, với điều làm cho bạn trở thành duy nhất, với mục tiêu và thiên hướng của bạn trong đời.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Jill Wellington/Pexels.

Một khi mối quan hệ này được thiết lập, bạn sẽ có một kim chỉ nam cho mọi quyết định nghề nghiệp tiếp theo của mình. Các bài đọc này sẽ cho bạn thấy rằng điều quan trọng không phải là giáo dục hay tiền bạc, mà là sự bền chí và tinh thần ham học hỏi của bạn; rằng thất bại, sai lầm hay mâu thuẫn thường là nền giáo dục tốt nhất; và rằng tính sáng tạo thực sự cũng như sự thông tuệ đều bắt nguồn từ đó.

Ba tháng kế tiếp sẽ huấn luyện để bạn nhìn ra bản chất chính trị của thế giới công việc, và việc trông mặt mà bắt hình dong nguy hiểm như thế nào. Nó sẽ giúp bạn nhận ra những kiểu người độc hại trước khi họ nhấn chìm bạn trong vòng xoáy cảm xúc của họ; và chỉ bạn cách vượt qua một cách có ý thức những kẻ có biệt tài thao túng người khác.

Ba tháng sau đó sẽ cố gắng cho bạn thấy rằng thuyết phục và tạo ảnh hưởng hiệu quả ra sao - không phải bằng cách nghĩ về mình trước tiên và nói ra chủ kiến của mình, mà bằng cách đặt mình vào suy nghĩ của người khác và khơi gợi lợi ích bản thân của họ. Các bài học này cũng sẽ giúp bạn trở thành một chiến lược gia siêu việt trong cuộc đời, thúc đẩy một cách hiệu quả những mục tiêu mà bạn tin tưởng sâu sắc, và đạt được mục đích của mình.

Và ba tháng cuối cùng sẽ làm bạn thấm đẫm các động lực ngầm vốn điều khiển hành vi con người, kể cả của chính bạn. Bằng cách khiến bạn phải tự nhìn lại chính mình và nhận ra rằng bạn cũng chỉ là một con người nhiều lầm lỗi như bất cứ ai khác, bạn không chỉ đạt được sự thấu cảm và chấp nhận lớn hơn đối với mọi người, mà còn nắm giữ được chìa khóa để thay đổi những khuôn mẫu hành vi tiêu cực của chính bạn.

Các bài đọc ấy sẽ cho bạn thấy bằng cách đối diện với nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất về cái chết, bạn có thể mở lòng ra với bản chất thực sự tuyệt vời của cuộc sống, và trân trọng từng giây phút bạn có để tận hưởng sự tuyệt vời ấy.

Các bài đọc này được chọn lọc từ năm quyển sách của tôi, và một phần từ quyển sách mà tôi đang viết, The Law of the Sublime (tạm dịch: Nguyên lý của sự tuyệt vời), từ những bài phỏng vấn và tọa đàm trong nhiều năm qua, và từ những bài trên trang blog và trên mạng mà tôi đã viết. Cuối mỗi bài đọc tôi đều chia sẻ tựa đề của cuốn sách và chương mà tôi trích, để bạn có thể nghiên cứu sâu hơn về bất cứ ý tưởng cụ thể nào.

Mỗi tháng đều có một tiêu đề đi kèm chủ đề phụ cụ thể, và bắt đầu bằng một bài luận ngắn. Các bài luận này minh họa cho sự kết nối giữa ý tưởng trong sách với trải nghiệm của chính tôi, những khó khăn mà tôi đã gặp phải, và những bài học thực tế mà tôi rút tỉa được từ đó.

Cuốn sách này có thể đọc theo kiểu thích chỗ nào đọc chỗ nấy, bỏ qua chỗ nào là tùy ý; nếu bạn thấy các ý tưởng phù hợp với vấn đề của mình vào một thời điểm nhất định trong cuộc đời. Nhưng tốt nhất là nên đọc Nguyên lý Thường nhật từ đầu đến cuối, bắt đầu vào cái ngày mà bạn tình cờ cầm được cuốn sách trong tay. Đọc theo cách đó thì cuốn sách sẽ giúp bạn thấm đẫm mỗi chủ đề, xâm nhập vào tâm trí bạn và giúp bạn phát triển thói quen thiết yếu nhìn mọi sự như nó vốn là.

Một phần của thói quen này là hãy ghi chú thường xuyên hết mức có thể, liên hệ các bài đọc với trải nghiệm của chính bạn trong quá khứ và hiện tại. Sẽ tốt hơn nữa nếu thỉnh thoảng bạn đem một vài ý tưởng ra thực hành rồi nhìn lại những trải nghiệm tiếp theo đó trong đời thực.

Cuối cùng, hãy xem cuốn Nguyên lý Thường nhật như là một bildungsroman. Trong tiếng Đức bildungsroman có nghĩa là “tiểu thuyết giáo dục” hoặc “tiểu thuyết phát triển”, đó là một thể loại văn học bắt đầu vào thế kỷ XVIII và kéo dài đến tận ngày nay.

Trong các câu chuyện ấy, những nhân vật chính thường là rất trẻ, bước vào đời với đầy quan niệm ngây thơ. Tác giả sẽ cho họ trải qua một cuộc hành trình băng qua một vùng đất đầy những kẻ quái gở, du côn, và điên rồ.

Dần dà, những nhân vật chính này sẽ học cách rũ bỏ các ảo tưởng khác nhau của mình khi thế giới thực tế dạy họ. Họ nhận ra rằng thực tại thì luôn thú vị và đa dạng hơn muôn ngàn lần so với những mộng mơ mà họ đã sống dựa trên đó. Họ trở nên hiểu chuyện, dạn dày chinh chiến, và khôn ngoan hơn hẳn so với tuổi thật của chính họ.

Nguyên lý Thường nhật sẽ dẫn dắt bạn, nhân vật chính, trải qua một cuộc hành trình tương tự băng qua một vùng đất đầy những loại người nguy hiểm và độc hại, giúp bạn vứt đi các ảo tưởng của mình và tôi luyện bạn cứng cáp cho các cuộc chiến trước mắt, để bạn có thể tìm thấy an lành và hoan hỉ khi nhìn người và nhìn đời bằng quan điểm thực tế.

Chúng ta không được ban sẵn sự khôn ngoan, mà phải tự tìm ra nó sau một hành trình qua vùng hoang dã mà không ai có thể thực hiện thay ta được...

Những cuộc đời mà anh ngưỡng mộ, những thái độ mà anh thấy là cao cả không phải là kết quả của giáo dục gia đình do một người cha, hay giáo dục ở trường do thầy cô giáo, mà chúng bắt nguồn từ một loại khác hẳn, đó là phản ứng của họ trước ảnh hưởng của mọi điều xấu xa và tầm thường xung quanh. Những cuộc đời và thái độ ấy nói lên cuộc đấu tranh và sự chiến thắng.