'Những mảnh ghép Quân vương': Chân dung người phụng sự hòa bình

Thông điệp sâu sắc của "Những mảnh ghép Quân vương" là tôn vinh những cá nhân hết lòng phụng sự Tổ quốc, gìn giữ tình hữu nghị giữa các quốc gia vì nền hòa bình toàn cầu.

Nhà báo Nguyễn Thị Bích Yến (còn được biết đến với bút danh Yen Platz) là tác giả của sách Những mảnh ghép Quân vương - một tuyển tập các bài chân dung về những nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, những chính khách, những doanh nhân của Việt Nam và thế giới.

Phần lớn các chân dung trong sách, người viết hướng về những con người có khát vọng cống hiến cho cộng đồng, đất nước, có những thành tựu vượt trội, có tấm lòng biết cảm thông và chia sẻ với những cá nhân và cộng đồng cần giúp đỡ… Họ có những suy nghĩ, cách hành xử một cách hữu ích, đẹp đẽ và nhân văn. Họ trở thành động lực và có khả năng truyền cảm hứng đến cộng đồng. Đó chính là "những mảnh ghép Quân vương" - như nhan đề cuốn sách.

Cuốn sách "Những mảnh ghép quân vương II".

Các nhân vật quốc tế trong cuốn sách có thể kể đến là Tổng Thư ký Liên hợp quốc (2007-2016) Ban Ki-moon, nghệ sĩ guitar Stefan Osterjo (Thụy Điển), nhà văn Alessandro Baricco (Italy), ngôi sao điện ảnh Hollywood Arnold Schwarzenegger (Mỹ)…

Bên cạnh đó, nhiều gương mặt người Việt cũng được tác giả khắc họa trong cuốn sách như: GS.TS Tạ Ngọc Tấn; PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ; GS.TS, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Huy Hoàng; doanh nhân Phạm Nhật Vượng…

Tập đầu của cuốn sách được giới thiệu tới độc giả vào năm 2018; tiếp nối thành công đó, nhà xuất bản phối hợp với tác giả đã ra mắt tập 2 song ngữ Anh - Việt của Những mảnh ghép Quân vương vào năm 2024.

Những mảnh ghép Quân vương được thực hiện dựa trên các cuộc phỏng vấn, các ghi chép của tác giả đã thực hiện trong nhiều năm tác nghiệp quốc tế. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động báo chí của mình, tác giả Bích Yến đã hoạt động tích cực cả tại Việt Nam và hầu khắp các châu lục; các địa hạt chính trị, kinh tế, văn hóa, truyền thông, giáo dục, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật, ngoại giao...; và nhờ vậy, được gặp gỡ, tiếp xúc những con người tiêu biểu, xuất sắc ở mỗi lĩnh vực thuộc nhiều quốc gia.

Một cuốn sách theo đuổi giá trị hòa bình

PGS.TS, nhà văn Văn Giá nhận định điểm đặc biệt của cuốn sách nằm ở 3 thứ: một lối đi nhất quán; cách khắc họa tinh thần nhân vật; cuốn sách được đặt trong định hướng theo đuổi, tạo dựng các giá trị hòa bình.

Năm 2024, cuốn sách ra mắt bạn đọc Hàn Quốc tại Hội thảo quốc tế tổ chức ở Trường Đại học Sejong, Seoul. Tác giả Bích Yến đứng thứ hai từ trái sang. Ảnh: Vietnam Plus.

Thứ nhất, tác giả Bích Yến chọn cho mình một lối đi nhất quán: chỉ quan tâm viết về những “phẩm hạnh quân vương”, tức là những con người có khát vọng phụng sự và cống hiến cho quốc gia, dân tộc, dù ở lĩnh vực nào.

Thứ hai, khi viết về các nhân vật, tác giả không dừng ở việc ghi “bia đá bảng vàng”, mà quan trọng nhất là khắc họa chân dung tinh thần với những khát vọng phụng sự quốc gia dân tộc, những chia sẻ về dự định đối với công cuộc chấn hưng đất nước mà họ và các nhân vật đang theo đuổi.

Thứ ba, tác giả luôn có ý thức hướng về, theo đuổi và tạo dựng các giá trị hòa bình cho toàn nhân loại. Các nhân vật, từ các vị quốc vương, các thủ tướng, các nhà ngoại giao cho đến các nhà doanh nhân, các nhà khoa học, các văn nghệ sĩ..., tất cả đều được đặt vào hệ quy chiếu của các giá trị hòa bình. Đây là một ý thức nhất quán của nhà báo.

"Các trang viết cho thấy tác giả là người có ý thức đeo bám đối tượng, không khi nào vội bằng lòng, thỏa hiệp trong công việc, nỗ lực khai thác thông tin hết mức có thể, sử dụng chúng một cách hợp lý, có hiệu quả", PGS.TS Văn Giá nhận định về tác giả cuốn sách.